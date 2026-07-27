Detienen al presunto autor de varios incendios en Vélez-Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Detienen al presunto autor de varios incendios intencionados ocurridos en Vélez-Málaga en las últimas semanas. La detención se realizó el domingo por la tarde en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local. El arrestado ha sido puesto a disposición judicial y la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y posibles implicados. El alcalde Jesús Lupiáñez destaca la coordinación policial y pide la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación.

En las últimas semanas ha habido varios incendios en la localidad de Vélez-Málaga. Todos parecían intencionados e incluso varios de ellos se realizaron en distintos puntos con escaso margen de diferencia.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha anunciado este lunes que ya se ha detenido al presunto autor de estos hechos.

Fue este pasado domingo por la tarde en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Policía Local de Vélez Málaga.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial y la investigación continúa abierta para saber exactamente qué hizo este hombre y por qué. De hecho, no se descarta que haya más personas implicadas y que, por tanto, pueda haber más detenciones.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha destacado que “la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad está dando resultados y demuestra el firme compromiso de este Ayuntamiento con la seguridad de nuestros vecinos y la protección de nuestro entorno. Quiero agradecer el extraordinario trabajo realizado por la Policía Local y la Policía Nacional, cuya actuación ha sido fundamental para lograr este importante avance en la investigación”.

También ha precisado que “la investigación continúa abierta y confiamos en que permita esclarecer totalmente estos hechos. Hacemos un llamamiento a cualquier persona que pueda disponer de información relevante para que la comunique a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que la colaboración ciudadana sigue siendo esencial para que este tipo de actuaciones puedan resolverse con todas las garantías”.