Vélez-Málaga aprueba un Plan de Ajuste hasta 2041 para reforzar la estabilidad económica y agilizar pagos

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado un Plan de Ajuste hasta 2041 para reforzar la estabilidad económica y agilizar pagos a proveedores. El plan incluye un nuevo préstamo de 12,43 millones de euros que no incrementa la deuda municipal, ya que compensa la cancelación de préstamos anteriores. Entre las medidas destacan la reorganización municipal, reducción de gastos en asistencia externa, impulso de la administración electrónica y eliminación progresiva de entidades dependientes. Se prevé que el fin de los pagos por la sentencia del caso El Copo a partir de 2028 genere un ahorro anual de más de 317.000 euros para el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga aprobó en Pleno el pasado jueves una actualización de su hoja de ruta económica a largo plazo, un Plan de Ajuste que estará vigente durante los próximos quince años y que marca las directrices para la gestión financiera del Consistorio hasta 2041.

El documento se aprueba tras la adhesión del municipio al mecanismo extraordinario de pago a proveedores de 2026 y tiene como objetivo adaptar las cuentas municipales a los requisitos fijados por el Ministerio de Hacienda.

Durante la sesión plenaria, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez, defendió que la medida no responde a una situación de desequilibrio financiero, sino a una necesidad de mejora en la gestión administrativa.

Según explicó, el Ayuntamiento cerró el ejercicio 2025 con cerca de 29 millones de euros en tesorería, lo que, en su opinión, refleja una situación económica “sólida”. Además, destacó que el Consistorio llegó a cancelar de forma anticipada un préstamo de 8,6 millones de euros destinado al pago de proveedores.

"Lo que hacemos con este plan es ordenar mejor las cuentas municipales para cumplir con los requisitos del Ministerio, seguir reduciendo los tiempos de pago y garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento", señaló Gutiérrez.

Un préstamo de 12,4 millones

La revisión del Plan de Ajuste contempla un nuevo préstamo por valor de 12,43 millones de euros, aunque el Ayuntamiento aclara que esta operación no supone un incremento real de la deuda.

Según los datos facilitados, las facturas vinculadas a este importe ya fueron abonadas el pasado 29 de junio, en un proceso que ha permitido el pago de 2.219 facturas de un total de 2.470 presentadas, por un valor global de 12,43 millones de euros.

El Consistorio sostiene que esta operación se compensa con la cancelación de préstamos anteriores y con la eliminación de otra operación financiera prevista inicialmente para 2027.

El Plan de Ajuste incorpora también una serie de medidas orientadas a mejorar la eficiencia del gasto público. Entre ellas destacan:

Reorganización de la estructura municipal y amortización de plazas vacantes

Reducción del gasto en estudios y asistencias técnicas externas cuando puedan asumirse con medios propios

Revisión de determinados complementos retributivos

Reducción progresiva de entidades dependientes del Ayuntamiento

Impulso de la administración electrónica para agilizar la tramitación de expedientes y pagos

El objetivo, según el Consistorio, es acortar los plazos entre la recepción de una factura y su abono, uno de los indicadores clave en la gestión financiera municipal.

El documento aprobado plantea una evolución positiva de las cuentas municipales en los próximos años, con una mejora progresiva de la capacidad de ahorro y una tesorería creciente de forma sostenida.

Uno de los factores que contribuirá a esta mejora llegará a partir de 2028, cuando finalicen los pagos derivados de la sentencia del caso de El Copo, lo que supondrá un ahorro anual superior a 317.000 euros para las arcas municipales.