Gran ampliación en el centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga: inversión de 14 millones y más de 100 tiendas

Clientes en el centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga será ampliado en 4.500 metros cuadrados, con una inversión de 14 millones de euros y la creación de 155 empleos. Con la ampliación, El Ingenio contará con más de 100 tiendas y espera superar los 10 millones de clientes anuales. El proyecto incluye un parque comercial de medianas, oficinas, hotel, espacios públicos y nuevas infraestructuras, alcanzando en total 100.000 metros cuadrados. La inversión global del desarrollo rondará los 100 millones de euros y generará más de 3.000 empleos directos e indirectos en menos de cuatro años.

Nuevo hito en el centro comercial El Ingenio de Vélez Málaga. Será ampliado en 4.500 metros cuadrados más, lo que supondrá una inversión de 14 millones de euros, superar las 100 tiendas y generar 155 empleos.

El propietario del centro, Grupo Sociedad Azucarera Larios, ha anunciado que ya se han completado las tramitaciones urbanísticas y que ya han obtenido la licencia de obras, por lo que el arranque de los trabajos será "inminente".

El Ingenio pasará a tener 50.000 metros cuadrados de superficie comercial. Desde la empresa aseguran que esta ampliación responde "a la creciente demanda de operadores y consumidores en la Costa del Sol Oriental".

En estos momentos el centro comercial tiene la totalidad de su superficie ocupada por empresas y recibe cada año a más de 9 millones de visitantes.

La empresa confía en que esta ampliación, que traerá consigo la apertura de más establecimientos, permitirá superar la barrera de los 10 millones de clientes al año.

"Uno de los principales factores que explican este éxito es su ubicación estratégica. Situado a pie de la autovía A-7 y conectado directamente con la carretera A-356 y la Avenida Juan Carlos I, El Ingenio se ha consolidado como el principal nodo comercial de la Costa del Sol Oriental", afirman.

Plano del centro comercial El Ingenio y su ampliación.

Un proyecto aún mayor

Como siguiente fase de desarrollo, Grupo Sociedad Azucarera Larios destaca que impulsa la creación de un parque comercial de medianas que complementará la oferta actual con operadores especializados en hogar, bricolaje, decoración, equipamiento y otros usos comerciales de gran formato.

Una vez completado, el conjunto formado por El Ingenio, su ampliación y el futuro parque comercial de medianas alcanzará aproximadamente 100.000 metros cuadrados de superficie para locales comerciales integrada en un único destino comercial, "convirtiéndose en uno de los complejos comerciales más relevantes del sur de España".

El desarrollo completo del parque comercial de medianas supondrá una inversión cercana a los 100 millones de euros.

Además de la nueva oferta comercial, el proyecto incorporará oficinas, un establecimiento hotelero, espacios públicos de calidad y nuevas infraestructuras de acceso.

El conjunto formado por El Ingenio y el futuro parque comercial de medianas generará más de 3.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. La idea es que esté todo hecho en menos de cuatro años.