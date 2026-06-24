Las claves

Las claves Generado con IA El alcalde de Vélez Málaga y el consejero de Sanidad han firmado un convenio para construir un nuevo centro de salud en Torre del Mar. El centro, llamado Torre del Mar Poniente, atenderá la creciente demanda sanitaria en esta zona costera. El Ayuntamiento de Vélez Málaga cederá los terrenos y redactará los proyectos, mientras que el Servicio Andaluz de Salud financiará y ejecutará las obras. La inversión prevista es de 12,7 millones de euros, con una programación de ejecución entre 2027 y 2029.

Gran paso para la construcción de un centro de salud en Torre del Mar. El alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, y el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, han firmado en Sevilla el convenio de colaboración para realizar esta infraestructura.

Se llamará Torre del Mar Poniente y permitirá atender la demanda creciente de ciudadanos en este núcleo costero.

“Damos un paso muy importante para el presente y el futuro de Torre del Mar. Este convenio demuestra que cuando las administraciones colaboran y trabajan con un objetivo común, los proyectos avanzan y las demandas de los ciudadanos encuentran respuesta”, ha dicho Lupiáñez.

El futuro equipamiento sanitario se construirá en una parcela municipal ubicada junto al Centro Vals de Torre del Mar, un emplazamiento estratégico que permitirá dar cobertura a una de las zonas de mayor crecimiento poblacional del municipio.

En virtud del convenio, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga asumirá la puesta a disposición de los terrenos y la redacción del anteproyecto y del proyecto de ejecución, mientras que el Servicio Andaluz de Salud financiará y ejecutará las obras.

La inversión prevista para esta actuación asciende a 12,7 millones de euros, cantidad que será financiada íntegramente por el Servicio Andaluz de Salud. Esta cuantía incluye tanto la ejecución de las obras como la dirección facultativa y los trabajos técnicos asociados al desarrollo del proyecto, con una programación de inversión prevista entre los años 2027 y 2029.

El SAS asumirá además la dotación y equipamiento del futuro centro sanitario, así como su incorporación a la red del Sistema Sanitario Público de Andalucía una vez finalicen las obras y se complete su puesta en funcionamiento.