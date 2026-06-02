Desmantelan un criadero ilegal en Vélez-Málaga con 300 animales rescatados y dos detenidos

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desmantelado un criadero ilegal en Vélez-Málaga, rescatando a unos 300 perros y gatos en condiciones insalubres. El propietario y una trabajadora del criadero han sido detenidos por presuntos delitos continuados de maltrato animal y procreación intensiva. Los animales rescatados presentaban graves deficiencias sanitarias, enfermedades y lesiones; varias hembras necesitaron esterilización urgente. La veterinaria responsable del centro está siendo investigada, y la operación sigue abierta para aclarar todas las responsabilidades.

Agentes de la Policía Nacional en la Comisaría Local de Vélez-Málaga han desmantelado un criadero de animales en el que se han localizado graves deficiencias sanitarias y de bienestar animal. La operación se ha saldado con la detención del propietario de las instalaciones y de una trabajadora, mientras que la veterinaria encargada del centro ha sido investigada.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de maltrato animal continuado, con resultado de muerte en algunos casos, así como otro delito de maltrato animal vinculado a la denominada procreación intensiva.

La investigación se inició tras el aviso de una viandante, que localizó en un camino próximo a la finca a un perro de raza con heridas de gravedad. A partir de esta alerta, los agentes lograron identificar la propiedad donde se comercializaban los animales.

Cuando los investigadores accedieron a la finca, comprobaron la presencia de varios compradores que se habían desplazado desde distintos puntos de Andalucía para adquirir mascotas, lo que evidenciaba la actividad de venta del criadero.

Otro de los animales afectados.

El registro de la instalación se prolongó durante tres días debido al elevado número de animales encontrados. En total, se han rescatado alrededor de 300 perros y gatos, que han sido trasladados y atendidos con la colaboración de más de una decena de protectoras de la provincia de Málaga.

Según el informe policial, el criadero presentaba una acumulación generalizada de excrementos y condiciones de insalubridad, con animales en contacto permanente con residuos, incluidas crías en situación de especial vulnerabilidad. Varios ejemplares presentaban enfermedades infecciosas y lesiones de diversa gravedad.

Algunos de los animales han requerido intervenciones veterinarias urgentes, mientras que hembras reproductoras han tenido que ser esterilizadas de forma inmediata tras ser diagnosticadas con infecciones uterinas.

En el interior de una de las jaulas, rodeado de otros animales, los agentes localizaron también un gato ya fallecido.

Ante estos hechos, el responsable del criadero, un varón de 74 años, y una trabajadora del establecimiento, de 40, fueron detenidos como presuntos autores de los delitos investigados. La veterinaria vinculada al centro ha prestado declaración en calidad de investigada dentro de las diligencias abiertas.

La operación permanece bajo investigación para determinar el alcance total de la actividad del criadero y las posibles responsabilidades adicionales.