Vélez-Málaga firma un convenio con el Obispado para adquirir varias parcelas: se destinarán a proyectos municipales

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga y el Obispado han firmado un convenio para adquirir parcelas eclesiásticas y destinarlas a proyectos municipales. El acuerdo incluye la cesión de terrenos como el Cerro de los Remedios, la guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía para equipamientos locales. El Obispado recibirá un inmueble municipal en calle San Cayetano y 68.542,70 euros, que se invertirán en la iglesia de El Trapiche. Las parcelas suman más de 2.700 metros cuadrados y permitirán impulsar proyectos como el columbario de Los Remedios y nuevas instalaciones municipales.

El Ayuntamiento de Málaga y el Obispado de Málaga han firmado, de manera oficial, el convenio para la obtención de las parcelas de equipamientos y sistemas locales del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) de Vélez-Málaga que hasta ahora eran titularidad de la institución eclesiástica correspondientes a los sistemas generales del Cerro de los Remedios, Guardería de La Villa y Ermita de Santa Rosalía, con el fin de llevar a cabo en citadas superficies diferentes proyectos en pro del desarrollo del municipio.

Este acontecimiento, según han explicado en un comunicado, es un paso decisivo para acometer “importantes actuaciones a futuro”, tal y como ha subrayado el primer edil local. Al acto de firma ha acudido, en representación del ente eclesiástico, el vicario general, Antonio Jesús Coronado.

Tras la ratificación en pasadas fechas de este acuerdo en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en concreto, la dotación de crédito correspondiente, este avance significa agilizar los trámites para la adquisición de las tres fincas citadas.

La institución eclesiástica percibirá, en virtud a la entente: el inmueble ubicado en calle San Cayetano, frente por frente con calle Pescadería Vieja; y una cuantía de 68.542,70 euros, importe que será destinado al arreglo y adecuación de la iglesia de El Trapiche.

Origen del proyecto

El origen de este proyecto se retrotrae a un protocolo previo firmado en julio de 2025 por el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, el vicario general, Antonio Jesús Coronado, y el párroco de San Juan, Fernando José Azuaje (ambos en representación del Obispado de Málaga), y significa un punto de partida en el impulso de distintos proyectos de gran entidad para el municipio, entre los que se encuentra la puesta en funcionamiento del columbario de la ermita de Los Remedios, la guardería de La Villa y la ermita de Santa Rosalía.

La Junta de Gobierno local, competente al efecto, ya dio luz verde al inicio del Expediente de Expropiación de Mutuo Acuerdo para la obtención de fincas calificadas como equipamientos y sistemas locales del PGOU de Vélez-Málaga propiedad del Obispado de Málaga.

Tras la finalización en positivo del expediente de expropiación de mutuo acuerdo, las pastillas de suelo pasarían a disposición municipal, estimándose las mismas en una superficie de más de 2.700 metros cuadrados. Una de las fincas urbanas de dominio público corresponde a la zona del Cerro de San Cristóbal, con más de 2.448 metros, que se segregarán con respecto a la finca matriz (lindan con terrenos antiguos de la Casa Larios).

“Todo esto supone progresar en nuestro objetivo de llevar a cabo actuaciones de vital importancia para nuestro municipio y para todos los vecinos”, ha valorado Lupiáñez, que ha definido el acuerdo como “una operación que permitirá la cesión de parte del exterior del entorno del Cerro de los Remedios para poner en funcionamiento el columbario de la Ermita de Los Remedios, la guardería de La Villa y la Ermita de Santa Rosalía, de propiedad eclesiástica, a cambio de un local en calle Pescadería Vieja, de titularidad municipal, y una cuantía que será destinada al arreglo de la iglesia de El Trapiche”.