Luz verde a la nueva ordenación del puerto de Caleta de Vélez, motor pesquero y náutico de la Axarquía

El plan mediante el que se ordena el presente y el futuro del puerto de Caleta de Vélez, el principal puerto pesquero y náutico de la comarca de la Axarquía, entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del recinto fija la nueva ordenación funcional del recinto, los usos permitidos y su relación con el entorno urbano.

El paso ahora formalizado da continuidad al producido el 21 de noviembre de 2025, cuando la Agencia Pública de Puertos de Andalucía aprobó esta delimitación.

Este instrumento sustituye al antiguo Plan de Utilización tras la reforma de la Ley 21/2007 de Puertos de Andalucía, que implantó la delimitación de espacios y usos como herramienta básica para ordenar los puertos autonómicos.

​Según el organismo dependiente de la Junta, el objetivo es optimizar la gestión del dominio público portuario y favorecer un desarrollo ambientalmente sostenible y rentable social y económicamente, integrando mejor el puerto en el tejido urbano y en el sistema territorial. La resolución no pone fin a la vía administrativa y puede ser recurrida en alzada ante la Consejería de Fomento.

​Un puerto estratégico en la Axarquía

El de Caleta de Vélez es el único puerto de la comarca de la Axarquía y el único a levante de la capital malagueña, con una zona de servicio de algo más de 24 hectáreas entre superficie terrestre y lámina de agua.

El recinto acoge una de las flotas pesqueras más activas del litoral andaluz, una lonja de referencia provincial y más de dos centenares de atraques náutico‑recreativos, además de zona de varada y servicios auxiliares.

​La delimitación fija que el puerto será soporte de usos pesqueros, náutico‑deportivos y de usos auxiliares y complementarios de ambos, además de otros usos compatibles (culturales, recreativos o comerciales) que la ley permite, aunque en Caleta de Vélez no se prevé incorporarlos por ahora.

El dominio público portuario suma 241.234 metros cuadrados, de los que 88.953 metros son superficies terrestres útiles, el resto aguas interiores, aguas exteriores y obras de abrigo.

​En tierra, el reparto de usos queda así: un 39,9% del suelo útil (35.522 metros) se dedica a usos pesqueros, un 4,3% (3.830 metros) a usos náutico‑deportivos y un 55,8% (49.601 metros) a actividades auxiliares y complementarias como talleres, servicios a embarcaciones, aparcamientos y otros servicios vinculados.

En la dársena oriental se reservan unos 3.830 metros en tierra y cerca de 20.000 metros de lámina de agua con pantalanes para embarcaciones recreativas, mientras que la actividad pesquera se concentra en la dársena de poniente y el muelle adosado al dique.

​Pesca, náutica, varadero y autocaravanas

El área pesquera ocupa 27.944 metros cuadrados en torno a la dársena interior de poniente y 7.578 metros en el muelle adosado al dique de abrigo, donde se sitúan lonja, cuartos de armadores y demás equipamientos ligados a la flota.

La zona náutico‑deportiva se desarrolla en la dársena oriental, con pantalanes fijos y superficies en tierra para oficinas y servicios a los usuarios de la marina.

​Las actividades auxiliares y complementarias se concentran en un gran área técnica de unos 13.000 metros destinada a construcción, mantenimiento y reparación de embarcaciones, así como en explanadas de segunda línea pensadas para servicios ligados a la función recreativa y pesquera.

Dentro de este uso se incluye un área de autocaravanas de unos 2.300 metros y zonas de aparcamiento para usuarios del puerto, reforzando el vínculo con el turismo costero.

​Según la ordenación aprobada, estos usos deberán contribuir a la integración urbana del puerto, a la generación de empleo y al equilibrio entre actividad pesquera tradicional, náutica de recreo y servicios turísticos, en un espacio que funciona como puerta marítima de la Axarquía.