Vélez Málaga
Hallan muerto a un hombre de 28 años cerca de la N-340 en Almayate, en Vélez-Málaga
Al parecer, el hombre se habría precipitado de una zona de acantilados cercana a la carretera, pero se desconoce si de forma accidental o voluntaria. No se aprecian indicios de criminalidad.
El cuerpo sin vida de un hombre de 28 años ha sido hallado a primera hora de la mañana de este sábado cerca de la carretera N-340, en el núcleo poblacional de Almayate, en Vélez-Málaga.
Así lo han confirmado a EFE fuentes policiales, que precisan que no hay indicios de criminalidad.
El hombre se habría precipitado de una zona de acantilados cercana a la carretera, pero se desconoce si de forma accidental o voluntaria. No hay investigación policial en curso.
El 112 ha informado de que recibió una llamada a las 8:12 horas dando aviso de que había un hombre cerca de la carretera, unos 500 metros antes de llegar a un camping de la zona, por lo que dio aviso a servicios sanitarios y Policía Local.
