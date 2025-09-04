La investigación apunta a que David, vecino de Vélez-Málaga, murió accidentalmente al caer al pozo donde fue hallado

Eran los presagios que habían desde que se halló su cuerpo y parece que todo apunta a lo mismo. Los investigadores creen que David Ruiz, el vecino de Vélez-Málaga que fue hallado el pasado 1 de septiembre al fondo de un pozo de 11 metros de profundidad, murió accidentalmente.

El hombre salió el pasado 24 de agosto a pasear con sus perros, pero solo volvieron a casa dos de sus tres perros. Ni rastro de uno de los animales ni del propio Ruiz. Vecinos peinaron una y otra vez los alrededores de su vivienda, sin obtener respuestas sobre su paradero. La familia interpuso una denuncia y las autoridades también rastrearon la zona sin éxito.

Así, el 1 de septiembre, sobre las 19.30 horas, un vecino dio el aviso de que había encontrado un cadáver dentro de un pozo al 112 y manifestaba que presentaba cierto deterioro, por lo que podía llevar días allí.

El rescate fue muy complicado y se prolongó durante horas ante la estrechez y profundidad del pozo. El brillante trabajo de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos fue fundamental para llegar hasta él.

El Ayuntamiento explicó a EL ESPAÑOL de Málaga que el pozo estaba abierto en el momento del hallazgo y que este se ubicaba en un terreno privado. Así, el propietario de la parcela, según el Ayuntamiento, conocía que debía taparlo desde 2019, cuando se le fue notificado. Ahora analizan el expediente administrativo y han precintado la zona para evitar accidentes. Si bien, no ha trascendido a quién pertenece el pozo.

La empresa Carburantes Clavero ha dado el pésame a la familia y ha aclarado en un comunicado que "contrariamente a lo que se ha difundido a través de diversos medios y redes sociales, los terrenos donde ocurrió el accidente no pertenecen a nuestra empresa. Se vendieron a una constructora malagueña en el 2005 y, actualmente, pertenecen a un banco". Un aspecto que hasta el momento no ha podido ser contrastado por EL ESPAÑOL de Málaga.

Ahora se ha abierto una investigación en relación con los hechos. El subdelegado del Gobierno de Málaga ha explicado que "en principio, todo hace pensar que el vecino al que se le perdió la pista corresponde con el cadáver desgraciadamente encontrado este martes en un pozo en Vélez-Málaga, por la ropa, sobre todo, y por las características de la persona".

Así, Salas ha incidido que las pruebas científicas y de autopsia todavía no están finalizadas, con lo cual están a la espera de confirmar oficialmente el accidente.