Golpe al narcotráfico en Málaga: incautan 1.579 kilos de hachís camuflados entre fruta en un camión

La Policía Nacional ha incautado 1.579 kilogramos de hachís en el interior de un camión que circulaba por la carretera A-7, dirección Málaga, y ha procedido a la detención de los dos ocupantes, conductor y copiloto del vehículo, por un delito de tráfico de drogas.

La sustancia estupefaciente había sido camuflada entre fruta, distribuida con forma de esferas envueltas en plástico de color naranja, a fin de simular la mencionada fruta y pasar desapercibida.

Durante un dispositivo policial, agentes del Grupo de UDYCO de la localidad de Vélez-Málaga observaron una maniobra extraña de circulación.

Un vehículo, ocupado por dos personas, circulaba por la autovía del Mediterráneo tras un camión, con matrícula extranjera, ambos en dirección Málaga, mostrando los ocupantes del turismo una actitud nerviosa y vigilante.

Ante estos hechos, los intervinientes solicitaron apoyo del Grupo I de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Málaga, logrando incorporarse al dispositivo establecido y observando claramente como el coche que sigue al camión está realizando labores de contravigilancia o seguridad.

Finalmente, los agentes deciden dar el alto a los vehículos, realizando el turismo una maniobra evasiva que permite su fuga, mientras que el camión es interceptado en una de las salidas de la autovía.

Entre la mercancía que transporta el vehículo de carga los policías localizan 1.579 kilogramos de hachís. La droga estaba distribuida en forma de bolas o esferas, envueltas en plástico de color naranja, simulando dicha fruta.

Tanto el conductor como el copiloto del camión han sido detenidos por un delito de tráfico de drogas, decretando el Juzgado de Instrucción nº 10 de Málaga su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta a fin de localizar a los ocupantes del otro vehículo y establecer su participación en los hechos.