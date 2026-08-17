Mes de agosto negro en las playas de Málaga: muere un hombre de 76 años en un arenal de Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 76 años ha fallecido este domingo en una playa de Torremolinos tras ser rescatado del agua sin signos de vida. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 19:35 horas y, aunque los operativos intentaron reanimar al hombre, no pudieron salvarlo. Es la segunda muerte por ahogamiento en menos de 24 horas en la provincia de Málaga; horas antes, una mujer fue hallada sin vida en la playa de Rincón de la Victoria. En lo que va de agosto, ya se han registrado tres muertes por ahogamiento en las playas de la provincia de Málaga.

Mes de agosto negro en las playas de la provincia de Málaga. Un hombre de 76 años ha fallecido este domingo en una playa de Torremolinos.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso de un alertante sobre las 19.35 horas que hablaba de la presencia de un hombre que no reaccionaba en el paseo marítimo. Varios bañistas lo habían sacado del agua.

Hasta la zona se desplazaron diferentes operativos que trataron de reanimar al hombre sin éxito. Nada pudieron hacer por salvar su vida.

Se trata de la segunda víctima fallecida por ahogamiento en apenas 24 horas. Unas horas antes, una mujer también fue localizada flotando en las aguas de la playa de Rincón de la Victoria, según informaron fuentes de Emergencias 112 Andalucía.

La sala de Emergencias recibió el aviso alrededor de las 10.15 horas. Testigos aseguraban que en el mar había un cuerpo flotando en el agua.

En ese momento se dio aviso a Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios que acudieron hasta el lugar de los hechos.

Son tres las muertes por ahogamiento registradas en el litoral de la provincia este mes. Hace apenas unos días, una mujer de 80 años murió tras ahogarse en una playa de El Palo, en Málaga capital. Varias personas trataban de sacar a la mujer del agua cuando se dio el aviso, pasadas las 10.40 horas. Fue rescatada y trasladada en lancha, sin que los servicios sanitarios lograran salvarle la vida.