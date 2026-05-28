Torremolinos pide al Gobierno aclarar la titularidad de un tramo deteriorado de la MA-20

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Torremolinos ha pedido al Ministerio de Transportes que aclare de quién es la titularidad de un tramo deteriorado de la MA-20, clave para acceder al municipio. La zona presenta fisuras, baches y desgranamiento del pavimento, lo que afecta a la seguridad vial y a la imagen de la ciudad. Existen discrepancias entre documentos sobre los puntos kilométricos y los límites municipales, lo que genera dudas sobre qué administración debe asumir la reparación. El Ayuntamiento ha remitido toda la documentación técnica al Ministerio para agilizar una respuesta formal que permita intervenir legalmente en la vía.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Unidad de Carreteras de Málaga, que determine de forma definitiva la titularidad de un tramo deteriorado de la MA-20, en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne, en la conexión con el término municipal de Málaga.

El objetivo de esta petición es poder agilizar su reparación y garantizar que cualquier intervención se lleve a cabo con plena seguridad jurídica, en un punto que presenta un notable deterioro del firme.

Según los informes técnicos municipales, la zona afectada registra fisuras, baches y desgranamiento del pavimento, un estado que no solo afecta a la imagen de uno de los principales accesos al municipio, sino también a la seguridad vial.

Entre los riesgos detectados se encuentran la pérdida de adherencia, la acumulación de agua en la calzada y el aumento de la distancia de frenado, factores que incrementan la peligrosidad del tramo.

Un expediente remitido al Ministerio

El Ayuntamiento ya ha inspeccionado la zona y ha recopilado toda la documentación técnica disponible, que ha sido remitida a la Unidad de Carreteras para que se pronuncie sobre la competencia de mantenimiento y conservación de la vía.

El expediente municipal incluye referencias al acta de cesión de la antigua N-340 al Consistorio, fechada el 10 de mayo de 1996, además de documentación urbanística y solicitudes previas de reparación.

Sin embargo, el análisis técnico ha puesto de manifiesto discrepancias entre los puntos kilométricos, la cartografía disponible y el límite del término municipal, lo que ha generado dudas sobre qué administración debe asumir la actuación.

La concejala de Infraestructuras, María Heredia, ha subrayado que el Ayuntamiento “no se ha quedado de brazos cruzados”, sino que ha trabajado para documentar la situación de forma exhaustiva.

"Hemos revisado planeamiento, cartografía, información patrimonial y datos técnicos, y hemos remitido todo a Carreteras para que se determine con claridad quién debe actuar", ha explicado.

Heredia ha insistido en que el Consistorio quiere dar respuesta a una demanda ciudadana evidente, pero que no puede intervenir sin una resolución clara sobre la titularidad del tramo.

"Nuestra voluntad es actuar, pero tenemos que hacerlo bien, dentro de la legalidad y con la cobertura administrativa necesaria", ha señalado.

Un acceso clave para la ciudad

El Ayuntamiento destaca que se trata de un punto especialmente sensible por tratarse de uno de los principales accesos a Torremolinos, por lo que su estado tiene un impacto directo tanto en la movilidad como en la imagen del municipio.

El Ayuntamiento insiste en que su prioridad es que el tramo sea reparado cuanto antes, ya sea por la administración titular de la vía o mediante la fórmula administrativa que permita la actuación municipal.

Para ello, ha solicitado al Ministerio que emita una respuesta formal que despeje la titularidad del tramo o, en su caso, habilite los mecanismos necesarios para que el Consistorio pueda intervenir con todas las garantías.

“La ciudadanía no entiende de límites administrativos cuando ve un tramo deteriorado en la entrada de su ciudad. Por eso estamos haciendo todo el trabajo técnico y jurídico necesario para desbloquear esta situación y poder repararlo”, ha concluido la concejala.