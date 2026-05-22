La playa de Los Álamos en Torremolinos reabre al baño tras confirmarse la calidad óptima del agua

Imagen de archivo de la playa de los Álamos, en Torremolinos. Diputación de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La playa de Los Álamos en Torremolinos ha reabierto al baño tras confirmarse la calidad óptima del agua. La prohibición temporal del baño se debió a la rotura de conducciones de saneamiento por la crecida del río Guadalhorce. Los controles analíticos han confirmado que los parámetros microbiológicos están dentro de los límites establecidos por la normativa. El Ayuntamiento seguirá coordinándose con la Junta de Andalucía para mantener los estándares sanitarios y ambientales en las playas.

Torremolinos ha reabierto al baño la playa de Los Álamos este viernes, tras confirmarse que los resultados de calidad del agua son óptimos. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento, una vez conocidos los últimos resultados analíticos realizados por los servicios competentes de la Junta de Andalucía.

La medida de prohibición temporal del baño, adoptada de forma preventiva durante las últimas semanas, respondió a la detección de parámetros no recomendables derivados de la incidencia ocasionada por la rotura de varias conducciones de saneamiento en el litoral malagueño tras la crecida del río Guadalhorce.

Desde el primer momento, el Ayuntamiento de Torremolinos ha mantenido un "seguimiento continuo" de la situación mediante controles periódicos y coordinación permanente con las administraciones competentes, con el objetivo de garantizar en todo momento la seguridad y la salud pública, según han asegurado en un comunicado.

A día de hoy, los controles analíticos confirman que los parámetros microbiológicos se encuentran dentro de los niveles establecidos por la normativa vigente, quedando restablecida la normalidad en la playa de Los Álamos.

El Consistorio continuará trabajando de manera coordinada con la Junta de Andalucía y el resto de administraciones implicadas para preservar la calidad ambiental y los excelentes estándares sanitarios de las playas de Torremolinos.