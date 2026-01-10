Elisabetta, madre de Sibora Gagani: "Creo que 2026 va a ser el año en el que se haga al fin justicia por mi hija"

A Elisabetta Shahini le cuesta pronunciar la palabra justicia sin que se le quiebre la voz. Han pasado más de diez años desde que desapareció su hija Sibora Gagani y casi tres desde que la Policía Nacional encontró su cadáver emparedado con signos de violencia en la vivienda en la que vivió con su ex, "un monstruo", en palabras de la madre de Gagani. Pero por primera vez desde entonces siente que el final de tanto sufrimiento está más cerca. “Creo que 2026 va a ser el año en el que se haga al fin justicia por mi hija Sibora”, afirma con una mezcla de cansancio y determinación.

La madre de la joven italiana asesinada en Torremolinos ha sido citada la próxima semana en los juzgados de Torremolinos para declarar en el marco de la causa que investiga la muerte de Sibora, un paso que para ella supone algo más que un trámite procesal. “Cada día que pasa me siento muy mal, pero pensar que estoy cerca de hacer justicia por mi hija me da fuerzas para seguir adelante”, explica en conversación con este periódico.

Elisabetta reconoce que acudir a declarar removerá de nuevo un dolor que nunca ha llegado a cerrarse, pero lo asume como un peaje necesario. “He esperado muchos años este momento. Quiero que ese monstruo se pudra en la cárcel y que, de una vez por todas, se haga justicia a mi hija”, sostiene.

Su historia parece sacada del guion de la más dura película de terror de Netflix. Tras casi una década desaparecida, el cadáver de Sibora fue hallado en junio de 2023 en el piso del barrio de El Calvario de Torremolinos que Marco, su presunto asesino, compartió en vida con ella. La investigación apunta que la mató, metió sus restos en una caja de madera y la emparedó. Incluso le puso un ramo de flores sobre su pecho.

La Policía Nacional la localizó después de que Marco, su presunto asesino, confesara su muerte tras ser detenido por el asesinato de otra joven, Paula, también en Torremolinos. Aquel segundo crimen destapó definitivamente una desaparición que llevaba casi una década sumida en el silencio y la incertidumbre y que adelantó en su día EL ESPAÑOL de Málaga.

Tras meses de trámites, la familia pudo enterrar a Sibora en noviembre de 2023 en Nettuno, su localidad natal. Sin embargo, el alivio fue parcial. La causa judicial por la muerte de Sibora seguía abierta y Elisabetta y el resto de la familia sentían que su hija volvía a quedar en un segundo plano mientras que su presunto asesino no tuviera una condena.

Además, reconoce que ha sido mucho tiempo en el que nadie les informaba de nada. Se enteró por la prensa de que la Fiscalía ha pedido 28 años de cárcel para Marco por el asesinato de Paula y el maltrato que ejercía sobre ella durante años. También conoció por los periódicos que el presunto asesino de su hija amenazó a Paula diciéndole literalmente que "le iba a hacer lo mismo que a Sibora".

Hace un par de años, la mujer confesaba en este periódico su indignación por no conocer qué día mató Marco a su hija. Qué día la vida de su hija se apagó para siempre. "¿Es justo que solo él lo sepa y yo no?", preguntaba al aire Elisabetta con rabia, asumiendo un gran dolor porque su hija "está dentro de una tumba y solo puedo verla a través de una foto en el cementerio y él sigue vivo".

Ese sentimiento de abandono es el que ahora intenta dejar atrás. La citación judicial de la próxima semana representa, a su juicio, un avance decisivo. La familia ha cambiado de abogado y sigue con atención cada paso del procedimiento y confía en la justicia española y en que la investigación concluya con una condena ejemplar.

En el caso de Paula, la Fiscalía solicita para el acusado, como decíamos, 28 años de prisión al acusarle de un delito de asesinato con alevosía y de otro de malos tratos habituales, ambos en el ámbito de la violencia de género. La celebración de este juicio está ya fijado por ahora entre los días 9 y el 13 de marzo de este 2026.

El caso del asesinato de Sibora está en fase de conclusión, aún sin escritos de acusación, aunque recientemente se ha acordado que el juicio vaya por El hombre está investigado por delitos de asesinato en el ámbito de la violencia de genero y contra la integridad moral. Lo que sí se sabe es que por ambas muertes, Marco será juzgado por dos jurados populares.

Elisabetta sabe que el camino no ha terminado, pero por primera vez en años vislumbra un horizonte distinto. Ha vivido demasiado tiempo con preguntas sin respuesta. Ahora quiere creer que 2026 será el año en el que, por fin, se haga justicia por su hija Sibora, que murió con apenas 22 años.