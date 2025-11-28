Un jurado enjuiciará al acusado del crimen de Sibora Gagani: asesinó y emparedó a su pareja en Torremolinos

Las claves nuevo Generado con IA Un jurado popular enjuiciará a Marco R. por el asesinato de Sibora Gagani, cuyo cadáver fue hallado emparedado en una vivienda de Torremolinos. El acusado será juzgado por asesinato en el ámbito de la violencia de género con alevosía y los agravantes de parentesco y género, además de ocultación del cadáver. Marco R. también será juzgado por el crimen de su expareja Paula, cuya muerte a puñaladas permitió resolver la desaparición de Sibora.

Un jurado popular enjuiciará a Marco R. por el asesinato de la joven italo-albanesa Sibora Gagani, que apareció emparedada en una vivienda de Torremolinos (Málaga), tras ser arrestado en 2023 por la muerte a puñaladas de su expareja Paula, de 28 años, en otra vivienda del municipio.



El ciudadano italiano Marco R. será juzgado por el delito de asesinato de Sibora Ganini en el ámbito de la violencia de género con alevosía y los agravantes de parentesco y de género así como un delito contra la integridad moral (ocultación del cadáver), según el auto del Juzgado de Torremolinos, al que ha tenido acceso EFE.



Se da la circunstancia de que la Audiencia Provincial de Málaga también ha dictado otra resolución en la que se acuerda que Marco R. sea juzgado el 9 de marzo de 2026 por un jurado popular por el crimen de Paula, según el escrito a que ha tenido acceso EFE, que precisa que las sesiones del juicio serán por la mañana y continuarán hasta el 13 de marzo.

Respecto al crimen de Sibora Gagani, aún sin fecha de juicio, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos ha acordado la continuación del procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado y ha acordado la práctica de una serie de diligencias de investigación