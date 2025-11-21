La UMA y Euses estudian crear un nuevo campus en Torremolinos: 4.000 metros cuadrados y tres grados

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga (UMA) y el centro universitario EUSES estudian la creación de un nuevo campus de 4.000 metros cuadrados en Torremolinos. El proyecto contempla la oferta de tres nuevos grados: Odontología, Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas, y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento. EUSES Málaga ha solicitado al Ayuntamiento de Torremolinos la convocatoria de un concurso público para destinar a uso docente el edificio municipal de la Plaza Pablo Ruiz Picasso. La iniciativa busca impulsar la oferta educativa, económica y cultural de Torremolinos, contando con la experiencia de EUSES en centros universitarios adscritos y el compromiso de la UMA con la calidad académica.

Con el objetivo de "reforzar la oferta" de educación superior en la provincia, la Universidad de Málaga (UMA) y el centro universitario EUSES Málaga, del grupo educativo metrodora, estudian crear un nuevo campus en la ciudad de Torremolinos. Este proyecto contempla la creación de un centro universitario de 4.000 metros cuadrados en el que se impartan tres grados, según han detallado.

Para iniciar este estudio, ambas entidades han suscrito un Protocolo General de Actuación en el que se analizará la viabilidad de los trámites ante la Junta de Andalucía.

El convenio prevé el estudio para la implantación de tres grados que complementen la oferta actual de la UMA en áreas de alta demanda profesional: Odontología, Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas, y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento.

En torno a este proyecto, EUSES Málaga ha presentado una solicitud formal al Ayuntamiento de Torremolinos para convocar un concurso público que permita destinar a uso docente el edificio municipal de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, actualmente sin uso tras su rehabilitación.

La propuesta contempla transformar el inmueble en un campus universitario de 4.000 m², con inversión y gestión a cargo de EUSES, incluyendo equipamiento docente para formación universitaria y profesional.

El nuevo campus se prevé "como un impulso económico y cultural para Torremolinos", según han detallado en un comunicado.

El rector, Teodomiro López, manifiesta que la UMA ya cuenta con experiencias "extraordinariamente positivas", con centros concertados en Ronda y Antequera, y que la colaboración con EUSES Málaga abre la posibilidad de “explorar nuevas áreas de conocimiento”, siempre con el compromiso de “garantizar la calidad y el rigor académico”.

Por su parte, EUSES aporta al proyecto "más de 25 años de experiencia" con su red de centros universitarios adscritos en Cataluña, vinculados a instituciones como la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Barcelona, especializados en salud, deporte y tecnología digital.

Jordi Roche, presidente de metrodora, afirma que la alianza con la Universidad de Málaga supondría “un paso decisivo para crear un proyecto universitario sólido, innovador y con vocación de servicio”.

Roche subraya que EUSES aportaría “experiencia, recursos y un modelo formativo de calidad” con el objetivo de ampliar la oferta educativa y “abrir mayores oportunidades a los jóvenes andaluces, fortaleciendo el futuro académico y profesional de la región”.