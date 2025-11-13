Sobresalto en Torremolinos por un aparatoso incendio en una de sus torres: no hay heridos ni atrapados

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio se declaró en la planta 15 de una torre de la avenida de los Manantiales en Torremolinos, generando una gran columna de humo visible en toda la localidad. El fuego se originó presuntamente en un apartamento turístico que estaba vacío en ese momento, sin huéspedes presentes. No hubo personas heridas ni atrapadas, según confirmaron los bomberos y el Servicio de Emergencias 112. Aunque los daños materiales no han sido cuantificados, el apartamento afectado quedó completamente calcinado.

Sobresalto en Torremolinos por un incendio declarado en una de las torres de la avenida de los Manantiales. El fuego ha provocado una gran columna de humo que era visible desde todos los puntos de la localidad.

Los hechos han ocurrido sobre las 12.15 horas de este jueves, 13 de noviembre, en una de las torres de la avenida de los Manantiales, conocida por su gran altura. Los alertantes que han llamado al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía explicaban que creían que el fuego se había declarado en la planta 11 de un total de 18 que hay en la denominada como torre 1. Aunque parece que según fuentes de bomberos, todo ha sido en la 15.

Hasta el lugar se trasladaron la Policía Local y los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, que han confirmado al Servicio de Emergencias 112 que no hay que lamentar heridos y que nadie se había quedado atrapado entre las llamas pese a lo aparatoso del incendio.

Las primeras informaciones señalan a que el fuego se podría haber originado en un apartamento turístico, donde en ese momento no había ningún huésped. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y ya todo ha vuelto a la normalidad en este complejo urbanístico. "Se ha generado una gran columna de humo y eso ha provocado que tantas personas llamen a emergencias, pero todo controlado, se ha sofocado rápido y estamos con las labores de refresco", ha contado Marmolejo, presidente del CPB de Málaga a EL ESPAÑOL de Málaga.

No ha trascendido hasta el momento, apuntan fuentes de emergencias, la magnitud de los daños materiales, aunque como se puede apreciar en las imágenes, todo apunta a que el apartamento donde se han producido las llamas ha quedado totalmente calcinado.