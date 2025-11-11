El paraíso de los amantes de los perros: habrá 1.700 de 153 razas en Torremolinos y la entrada es gratuita

La presentación de la feria internacional del perro en Torremolinos.

Las claves nuevo Generado con IA La Feria Internacional del Perro se celebra el 15 y 16 de noviembre en el Palacio de Congresos de Torremolinos, con entrada gratuita. Participarán más de 1.700 perros de 153 razas diferentes en exhibiciones, concursos, talleres y competiciones. El evento incluye pruebas de obediencia, protección, concursos monográficos y una exhibición de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional. Todos los participantes deben llevar pasaporte, cartilla de vacunas en regla y microchip de sus ejemplares.

Si es de esas personas que tiene perros en casa o que aunque no tenga se para en cualquier paseo marítimo o parque a acariciar los que paseen por allí esta información le interesa.

Este fin de semana, 15 y 16 de noviembre, hay una Feria Internacional del Perro en el Palacio de Congresos de Torremolinos.

Habrá más de 1.700 ejemplares de 153 razas diferentes procedentes de diversos países que participarán en exhibiciones, concursos, talleres y competiciones.

El horario es de 9:00 a 18:30 y la entrada es gratuita. El año pasado se superaron las 12.000 visitas, por lo que se espera un fin de semana ajetreado entre personas y perros en la localidad malagueña.

“Es una alegría que el municipio y este estupendo Palacio de Congresos vuelvan a acoger este destacado evento internacional, sin duda una cita de relevancia para todos los amantes de los perros que llegan de diferentes puntos para poder disfrutar de un fin de semana lleno de actividades”, ha afirmado el concejal de Deportes, Ramón Alcaide.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Francisco Cerdán, ha recordado que todos los participantes en el encuentro “deben ir provistos del pasaporte, cartilla de vacunas en regla y microchip de su ejemplar”.

Durante el fin de semana habrá pruebas de obediencia y protección, monográficas de labrador retriever, concursos de golden y perro de agua español, desfile juvenil, talleres de agility y un trofeo de belleza “Huella de Oro”.

La exhibición de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional volverá a ser uno de los principales atractivos, mostrando el trabajo diario de los equipos en tareas de seguridad y rescate.