Torremolinos hace caja con suelo para VPO: vende por 7,5 millones dos parcelas para 149 viviendas a precio asequible

El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado la venta por casi 7,5 millones de euros (IVA incluido) de dos parcelas a Grupo Inmobiliario Ferrocarril para la construcción de 149 viviendas protegidas en régimen de precio limitado.

Las parcelas, que suman casi 4.500 metros cuadrados, son las dos primeras que se han adjudicado de las cinco que el Ayuntamiento de Torremolinos puso a disposición de constructoras el pasado mes de junio para impulsar la creación de más de 200 de estas viviendas.

Con este primer paso se adjudicarán las parcelas más extensas y que facilitarán la construcción de más del 60% del total de viviendas proyectadas, según ha indicado desde el Consistorio.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha mostrado su "satisfacción" por este "paso decisivo" y ha reconocido que "se trata del mayor impulso en materia de vivienda pública de los últimos treinta años. Una acción que facilita el acceso a la vivienda y mira al futuro con optimismo".

Además, ha añadido que estas operaciones forman parte del programa Vivir Torremolinos. Una vez se firme el contrato de adjudicación, la empresa dispondrá de un plazo de seis meses para solicitar la licencia de edificación con el proyecto básico.

Posteriormente, deberá presentar el proyecto de ejecución y demás documentación preceptiva para el inicio de la obra en el plazo máximo de tres meses, contados desde que se otorgue la licencia. Concluidos los trámites documentales, y una vez se comunique el inicio de obra, la empresa dispondrá de 22 meses para finalizar la edificación.

La enajenación de estas fincas formaba parte de un concurso que incluía otros tres terrenos en el mismo entorno geográfico. Esos tres lotes, según consta en la documentación oficial, han quedado desiertas al no haberse presentado ofertas.

Del Cid ha recordado que en ese mismo sector está en trámite de licencia 35 viviendas más de VPO, que pronto serán una realidad. Este anuncio se produce apenas unos días después de que el Consistorio aprobara la bonificación del 50% en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), máximo fijado en el artículo 103.2d de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para aquellas actuaciones que se destinen a viviendas de protección oficial (VPO), tanto de nueva planta como de rehabilitación.

"La vivienda es un derecho fundamental y una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad. Todas las administraciones públicas debemos estar implicadas en darle solución, hasta donde nuestras competencias nos permiten. Decisiones como las que hemos adoptado evidencian nuestro compromiso decidido y real al respecto", ha concluido.