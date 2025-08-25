Investigan el incendio en el que ardieron ocho locales en Torremolinos: afectó a media docena de vehículos

Investigan el origen del incendio en el que ardieron ocho locales en Torremolinos en la madrugada del pasado domingo 24 de agosto. Así lo han informado fuentes policiales que aseguran que la Policía Científica trabaja en la inspección ocular de la zona.

Al parecer el fuego afectó a la marquesina-terraza que comparten una hilera de siete locales comerciales. El fuego únicamente afectó al interior de uno de los establecimientos, en el resto solo ardió la terraza.

Además, media docena de vehículos también se vieron afectados por el calor del incendio, puesto que estaban aparcados frente a los locales que ardieron. Ninguno de ellos acabó calcinado.

Siete pubs y un supermercado afectados

El incendio se registró sobre las 05.00 horas del parado domingo y alcanzó a ocho locales de calle Isabel Allende de Torremolinos, según informaron desde el Cuerpo Provincial de Bomberos de Málaga. Hasta la zona se trasladó una dotación del CPB de la Diputación de Málaga.

Al llegar al lugar de los hechos se percataron de que el fuego estaba en pleno desarrollo y comenzaron a trabajar en el control, extinción y refresco del incendio.

Como resultado, en el incendio ardieron siete pubs, uno de ellos en su totalidad y del resto se han incendiado las terrazas, y un supermercado, solo parcialmente.

Los efectivos balizaron todos los establecimientos por seguridad, dada la peligrosidad de acceso a los mismos. No se han registrado daños personales.

Por parte del CPB Málaga intervinieron un total de 7 efectivos (5 bomberos, 1 jefe de dotación y 1 subinspector) y 3 vehículos.