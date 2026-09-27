Más de 200 bomberos luchan contra las llamas en el incendio de Igualeja: mantienen activo el nivel 1 de la fase de emergencia

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Las claves Generado con IA Más de 170 bomberos forestales, apoyados por 22 medios aéreos y 7 autobombas, trabajan en la extinción del incendio declarado en Igualeja. La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 de la fase de emergencia del Plan Infoca y ha ordenado el confinamiento de todo el municipio de Igualeja. El incendio, que se declaró a las 22:19 horas del sábado, ha obligado a cortar carreteras y a desalojar preventivamente una vivienda con tres personas. La meteorología adversa, con fuertes vientos, complica las labores de extinción y aumenta la acumulación de humo en Parauta y alrededores.

Los municipios de Igualeja y Parauta han vivido una noche especialmente complicada por un importante incendio forestal declarado a las 22.20 horas. La Junta de Andalucía ha activado este domingo la fase de emergencia, en situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Málaga.

La dirección de la emergencia ha ordenado como medida preventiva el confinamiento de todo el municipio de Igualeja. La activación la ha decretado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ante la evolución del fuego durante la noche. El viento ha complicado las tareas de extinción.

De madrugada, los servicios de emergencia desalojaron además de forma preventiva una vivienda en la que había tres personas que podían arriesgar su vida si se quedaban en casa.

El incendio se declaró a las 22.19 horas del sábado cerca del paraje Mirador de Igualeja. Desde ese momento, el Plan Infoca movilizó efectivos y fue ampliando el dispositivo a lo largo de la madrugada en función de cómo evolucionaba el fuego.

La carretera MA-7304 sigue cortada totalmente al tráfico entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta. Los trabajos de extinción también han obligado a cortar la carretera del Coto, la vía que une la MA-7300 con la A-397.

El operativo ha seguido creciendo a lo largo del día. En su última actualización en redes sociales, el Plan Infoca cifra en 170 los bomberos forestales que trabajan en el incendio. Son 50 más que los que recogía el comunicado de la Junta de esta mañana.

Con ellos están 12 técnicos de operaciones (TOP), 2 técnicos de extinción (TEX) y el director del Centro Operativo Provincial (COP). También trabajan 1 Equipo de Mando en Incendios Forestales (EMIF) y 4 agentes medioambientales. El primer balance incluía además una Brigada de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (BRICA).

En tierra operan 6 autobombas, con capacidad para 3.500 litros de agua cada una. Donde más ha crecido el dispositivo es en el aire. A las 08.00 horas estaba prevista la llegada de 5 medios aéreos y ahora son 22. Hay 13 helicópteros: 2 ligeros, 7 semipesados, 3 pesados y 1 de mando. Los otros 9 son aviones: 2 de carga en tierra, 2 FOCA, 4 anfibios ligeros y 1 de coordinación.

Completan el dispositivo 1 Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y 1 Módulo de Oficina Técnica (MOT). También participan 1 Unidad de Sistemas en Emergencias (USISEM), encargada de los drones, y 1 Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

En tierra operan 7 autobombas, 2 más que en el primer recuento. Cada una de ellas lleva una capacidad de 3.500 litros de agua.

Estaba previsto que a las 08.00 horas se incorporasen 5 medios aéreos. El Infoca ya contabiliza 9: 4 helicópteros, de los que 1 es ligero, 2 semipesados y 1 de mando, y 5 aviones. De estos últimos, 2 son de carga en tierra, 2 son aviones FOCA y 1 es de coordinación.

Completan el dispositivo 1 Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT) y 1 Módulo de Oficina Técnica (MOT). También participan 1 Unidad de Sistemas en Emergencias (USISEM), encargada de los drones, y 1 Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF).

Parauta

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía han indicado este mediodía que si estás en Parauta o alrededores habrás recibido un mensaje EsAlert pidiéndote que cirres puertas y ventanas para evitar que entre el humo. El motivo es que se está produciendo debido al incendio una gran acumulación de humo. Ruegan que se preste especial atención a niños, ancianos y personas con problemas respiratorios, evita salir a la calle y no te acerques a la zona del incendio. Sigue las indicaciones de los operativos en el lugar.

El viento, en contra

La meteorología está condicionando las labores de extinción, al igual que el terreno abrupto donde se han producido las llamas. La Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) hizo un análisis preliminar durante la noche. En él registraba vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Recomendaciones a la población

Emergencias pide seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades. Recuerda que las personas que se encuentren en Igualeja "deben permanecer confinadas y cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en las viviendas".

Además, recomienda no desplazarse por la zona afectada, no acercarse al incendio y dejar libres las vías para que puedan moverse los vehículos de emergencia. También pide mantener la comunicación en todo momento y llamar al 1-1-2 ante cualquier emergencia.