Detenido un joven de 21 años que se hacía pasar por una niña en redes: extorsionó a una menor para lograr desnudos

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 21 años fue detenido en Ronda (Málaga) por hacerse pasar por una menor en redes sociales y enviar imágenes de una niña desnuda a otra menor. El detenido contactó con la víctima a través de una red social y utilizó imágenes de otra menor para extorsionarla y obtener fotos y vídeos de ella desnuda. La policía logró identificar tanto a la menor que aparecía en las imágenes como al responsable, a pesar de que gran parte de la información había sido borrada por los implicados.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 21 años en Ronda (Málaga) por simular ser una menor y enviar a una niña fotografías de otra niña desnuda, por lo que se le considera supuesto autor de un delito de pornografía infantil.

El joven había contactado con la niña a través de una red social y, tras intercambiar mensajes con ella, le habría enviado imágenes de una menor ajena a este vinculo, según ha informado la Comisaría Provincial de Policía en Málaga.

Los agentes localizaron a la menor que salía en las fotos y hablaron con ella e identificaron a la persona que había tras los mensajes, que fue arrestada.

Se había denunciado que una menor creía que mantenía conversaciones por la red con otra joven y ese alguien le propuso enviarle fotos de una chica desnuda ajena a este vinculo, aunque por la forma de expresarse sospechó que quién había al otro lado podría ser un hombre y le manifestó que no quería recibir tales imágenes.

No obstante, las imágenes le fueron remitidas y eran de una chica desnuda. Al localizarla los agentes, afirmó que hacía un año había contactado con ella otra supuesta niña con la que intercambió mensajes y la persona que había detrás de ese perfil comenzó a extorsionarla para que enviase fotos y vídeos desnuda. Al mismo tiempo, el ahora detenido le mandó fotos de él desnudo.

La identificación de la persona que estaba detrás de estos hechos se topó con la dificultad añadida de que toda la información relatada estaba borrada por las partes implicadas, tanto víctimas como supuesto autor.