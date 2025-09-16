Un hombre evacuado al hospital tras arder un coche, lo que provocó un conato de incendio en Ronda

Un hombre ha sufrido quemaduras y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario tras arder un coche en el carril de la Finca Descalzos Viejos, en la barriada de La Dehesa del municipio malagueño de Ronda. El vehículo quedó calcinado y originó un conato de incendio forestal que fue sofocado por bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga (CPB) y efectivos del Infoca.

Desde el Servicio de Emergencias 112 han informado que el aviso sobre este suceso llegó este pasado lunes, 15 de septiembre, en torno a las 18.30 horas y apuntaba a que un coche estaba ardiendo en el mencionado lugar, donde también estaba presuntamente su conductor, afectado por las llamas. Además, indicaban que el fuego se extendía a una zona de vegetación y pinos.

El 112 movilizó hasta el lugar a bomberos del Consorcio, Plan Infoca, Policía Nacional, Policía Local y sanitarios. Según información aportada por el CPB, los bomberos se encargaron de sofocar el fuego originado en el coche, que quedó calcinado, y también extinguieron el conato de incendio forestal que afectó a unos 500 metros cuadrados de vegetación y pinar. Por su parte, los sanitarios que atendieron al hombre herido decidieron trasladarlo a un centro hospitalario.