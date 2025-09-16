Una imagen del lugar donde ocurrió el suceso.

Ronda

Un hombre evacuado al hospital tras arder un coche, lo que provocó un conato de incendio en Ronda

El fuego se originó en el coche, que quedó calcinado, y el incendio afectó a unos 500 metros cuadrados de vegetación y pinar.

Un hombre ha sufrido quemaduras y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario tras arder un coche en el carril de la Finca Descalzos Viejos, en la barriada de La Dehesa del municipio malagueño de Ronda. El vehículo quedó calcinado y originó un conato de incendio forestal que fue sofocado por bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga (CPB) y efectivos del Infoca.

Desde el Servicio de Emergencias 112 han informado que el aviso sobre este suceso llegó este pasado lunes, 15 de septiembre, en torno a las 18.30 horas y apuntaba a que un coche estaba ardiendo en el mencionado lugar, donde también estaba presuntamente su conductor, afectado por las llamas. Además, indicaban que el fuego se extendía a una zona de vegetación y pinos.

El 112 movilizó hasta el lugar a bomberos del Consorcio, Plan Infoca, Policía Nacional, Policía Local y sanitarios. Según información aportada por el CPB, los bomberos se encargaron de sofocar el fuego originado en el coche, que quedó calcinado, y también extinguieron el conato de incendio forestal que afectó a unos 500 metros cuadrados de vegetación y pinar. Por su parte, los sanitarios que atendieron al hombre herido decidieron trasladarlo a un centro hospitalario.