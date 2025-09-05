Morante de la Puebla recibe una Medalla en Ronda: "Siempre he tenido por bandera los sentimientos"

Un momento de la entrega de la medalla a Morante de la Puebla.

José Antonio Morante Camacho, conocido en el mundo taurino como Morante de la Puebla, ha sido protagonista este viernes en Ronda.

La Real Maestranza de Caballería de Ronda le ha concedido su Medalla por su aportación al arte de la tauromaquia y su consolidada trayectoria como una de las figuras más influyentes del toreo contemporáneo.

“Yo soy un torero que no he tenido espejos siempre he tenido por bandera los sentimientos”, ha asegurado el diestro.

En el acto también ha estado el empresario de la Corrida Goyesca de Ronda Francisco Rivera Ordóñez, quien ha señalado que “José Antonio es un torero de época y su forma de interpretar el toreo plasmando sus sentimientos lo hace distinto a todos, no solo por su técnica sino también por su colocación”.

Morante de la Puebla debutó en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ronda en 1996, en una novillada con picadores durante la Feria de Ganado.

Regresó al año siguiente y participó, ya como matador, en la XLII Corrida Goyesca de 1997, en sustitución precisamente de Francisco Rivera Ordóñez, compartiendo cartel con Enrique Ponce y Jesulín de Ubrique.

Desde entonces, su presencia en la Goyesca ha sido constante, con momentos destacados como su actuación en la XLIV edición de 2000, dedicada a Rafael de Paula; su lidia en solitario en 2013; o su participación en las corridas de 2018, 2019, 2022 y 2023.

Está siendo un gran año para Morante de la Puebla ya que, además de esta medalla, abrió su primera puerta grande en la plaza de Las Ventas.