Cierra la oficina de Correos de la Cala del Moral: el alcalde exige que se revoque esta "decisión unilateral"

La oficina de Correos de la Cala del Moral. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

Las claves

Las claves Generado con IA La oficina de Correos de La Cala del Moral cerrará el 30 de junio, según ha comunicado la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. El alcalde Francisco Salado ha exigido que se revoque esta decisión y ha resaltado el grave perjuicio para los 16.644 vecinos de La Cala del Moral. Solo quedará una oficina de Correos en todo el municipio, lo que incrementará el volumen de trabajo y dificultará el acceso al servicio. La CSIF y el Ayuntamiento consideran que el cierre supone un recorte al servicio postal público y rechazan los argumentos de eficiencia y optimización de recursos esgrimidos por Correos.

La oficina de Correos de La Cala del Moral cerrará el próximo 30 de junio y el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, le ha enviado una carta al presidente ejecutivo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., Pedro Saura García, para exigirle que revoque esta decisión unilateral.

Hace apenas unos días, este pasado 15 de junio, la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. comunicó al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria mediante registro de entrada el cierre de la oficina de Correos de La Cala del Moral a partir del próximo 30 de junio así como la voluntad de la resolución del contrato de arrendamiento entre ambas partes por el local donde está situada la oficina en la localidad caleña.

El regidor ha recordado en la carta que Rincón de la Victoria es un municipio que cuenta a día de hoy con más de 53.000 habitantes censados, y que duplica su población en los meses de verano.

Además, ha señalado que el municipio cuenta con cuatro grandes núcleos poblacionales, de los cuales La Cala del Moral tiene censadas 16.644 personas.

“Es por ello, que tengo que manifestar mi más sincera sorpresa y mi más profundo pesar al conocer, mediante registro de entrada y sin conversaciones o informaciones previas de ningún tipo, la decisión unilateral de cerrar la oficina de correos de La Cala del Moral. Una oficina que en distintas ubicaciones ha estado al servicio de los vecinos durante décadas”, exponía Salado.

El alcalde ha recordado el trastorno que esta decisión va a provocar a los empleados de dicha oficina, sino “el gravísimo perjuicio que se provocará a los miles de vecinos que, a diario, hacen uso de esta oficina situada en el Paraje Calafate de la localidad caleña”.

Solo quedaría una oficina en Rincón de la Victoria

Teniendo en cuenta que solo existe una oficina más en todo el municipio, la situada en calle Poeta Manuel Alcántara en Rincón de la Victoria, el volumen de trabajo se verá exponencialmente incrementado, el regidor mostraba sus dudas.

Salado, por tanto, solicitó una reunión entre ambas partes, y avanzó que también remitirá carta al ministro de Hacienda, Arcadi España García, ya que la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que depende del mencionado ministerio.

De igual forma, el alcalde ha explicado también que el PP, partido que gobierna en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, presentará una moción urgente al pleno de este mes de junio que espera se haga institucional con el apoyo de todos los partidos con representación en la corporación municipal: PSOE, Con Rincón, Vox y PMP.

Cierre por "optimización de recursos"

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, considera que esta medida supone un nuevo recorte al servicio postal público que recibe la ciudadanía de las zonas afectadas, especialmente a la atención presencial, la accesibilidad y la igualdad en el acceso a los servicios públicos.

La dirección de Correos en Málaga ha trasladado recientemente a la representación sindical un informe en el que justifica estas clausuras bajo criterios de “eficiencia”, “optimización de recursos” y “concentración de unidades”.

Sin embargo, para CSIF, estos argumentos esconden un preocupante y progresivo desmantelamiento de la red pública postal, con la pérdida de oficinas y la desaparición del servicio público a la ciudadanía afectada.

En la reunión mantenida con los responsables de la empresa pública en Málaga, CSIF ha mostrado su más firme rechazo a este nuevo recorte a un servicio público esencial, que no está justificado y que se ha producido de forma totalmente unilateral por parte de Correos.

CSIF rechaza que la solución a los problemas organizativos de Correos pase por cerrar oficinas y reducir puntos de atención, que obligan a la ciudadanía a desplazarse a otros centros de forma injusta.