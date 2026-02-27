Los temporales de lluvia y viento dejan daños en Rincón de la Victoria por valor de 850.000 euros

Francisco Salado, alcalde de Rincón de la Victoria, observa los daños causados por los temporales en el litoral.

Los temporales de lluvia y viento que afectaron a buena parte de la provincia de Málaga a finales de 2025 y a principios del pasado mes de enero provocaron daños en Rincón de la Victoria que el Ayuntamiento de la localidad ha cuantificado en 850.295 euros.

Así consta en el informe de valoración elaborado por los técnicos municipales del Área de Infraestructuras, en el que se pone negro sobre blanco el valor de las afectaciones causadas por las fuertes precipitaciones en bienes de titularidad y competencia municipal.

Es justamente este balance el que el Consistorio rinconero ha remitido al Gobierno de España, al objeto de beneficiarse de las ayudas reservadas para financiar arreglos y reparaciones por fenómenos meteorológicos adversos.

​Uno de los bloques más relevantes de la relación de daños corresponde a los colegios públicos de la localidad.

El CEIP La Candelaria figura como el equipamiento con mayor coste de reparación, con 120.000 euros por las lluvias de diciembre y otros 12.000 euros adicionales por el episodio de enero.

También se registran afectaciones, de menor cuantía, en el CEIP María del Mar Romera, Los Jarales, Carmen Martín Gaite, Laza Palacio y Josefina Aldecoa, con partidas que oscilan entre los 1.000 y los 17.500 euros.

​El listado incluye daños en la biblioteca municipal Manuel Alcántara, valorados en 18.000 euros, y en el pabellón deportivo Rubén Ruzafa, afectado en ambos episodios con un total de 26.000 euros entre lluvias e inundaciones.

También se contabilizan perjuicios en el propio edificio del Ayuntamiento (8.000 euros) y en la emisora de radio municipal (20.000 euros).

​Parques, viario y zonas rurales

El temporal de diciembre impactó con fuerza en parques y zonas verdes. La ficha recoge daños en el parque Huerta Julián (zona biosaludables), valorados en 45.000 euros, así como en el parque de la calle Estados Unidos, el parque junto al colegio infantil “Los Chinos” de Benagalbón y el parque infantil de la plaza de la Constitución, este último asociado también a fuertes rachas de viento. A ello se suman 9.000 euros por daños en flores de temporada y distintas partidas por árboles de gran porte.

​El viario urbano y rural presenta igualmente un alto número de incidencias, aunque de importe unitario más reducido.

La relación incluye desperfectos, por ejemplo, en la carretera de Benagalbón (avenida Padre Benito), la MA‑3200 en varios tramos, calles como Río, Barbados, Chile, Ecuador, Siete Colores o Colibríes.

Y hay una larga lista de carriles rurales, como Los Cañas, Lo Federico, Los Nogales, Cortijo Las Torrecillas, El Casino, Chimeneas, El Saltillo, Los Granados o Los Toros, entre otros.

Hay daños contabilizados en la calzada de calles como Frigiliana, Ronda, La Corta, Jaén o Granada, así como socavones en diversas ubicaciones y afectaciones a mobiliario urbano y señalización vial.

Golpe al litoral

El litoral rinconero figura de manera destacada en la ficha. Se cuantifican daños en zonas de playa a la altura de la calle Niebla, de la urbanización Las Gaviotas y del pasaje Perceval, con importes que van de 8.900 a 19.450 euros.

Asimismo, se registran actuaciones necesarias en las desembocaduras de arroyos en La Cala del Moral, Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, con partidas de 28.000, 34.500 y 35.750 euros, respectivamente.

​Tras el temporal de enero, el coste de recuperación de las playas se eleva a 86.350 euros, a los que se suman 28.500 euros por daños en equipamientos de playa y 52.050 euros por arrastres y desembocaduras.​