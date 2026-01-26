Rincón de la Victoria culmina FITUR en duelo apostando por un turismo activo todo el año

Las claves nuevo Generado con IA Rincón de la Victoria centró su presencia en FITUR bajo el lema “Más allá del verano”, apostando por un turismo activo durante todo el año para combatir la estacionalidad. El municipio presentó un nuevo vídeo promocional que destaca su patrimonio histórico, enclaves naturales y oferta gastronómica, deportiva y cultural disponible los 365 días. La campaña de promoción incluyó acciones digitales, street marketing y un spot en la Gran Vía madrileña, así como la gamificación “El Tesoro de Rincón” para atraer visitantes. El Ayuntamiento mantuvo sus iniciativas turísticas en FITUR pese al luto nacional por la tragedia ferroviaria de Adamuz, como muestra de respeto y compromiso con el sector local.

Rincón de la Victoria cerró su presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en una edición marcada por el luto nacional tras la tragedia ferroviaria de Adamuz, con el foco puesto en consolidarse como destino más allá del verano.​

La propuesta municipal se ha articulado en torno al lema “Más allá del verano”, con el objetivo de combatir la estacionalidad mediante acciones específicas desarrolladas durante la cita turística en Madrid.​

Pese a la suspensión de toda la agenda institucional, el Ayuntamiento decidió mantener las iniciativas de promoción turística programadas en señal de respeto al trabajo realizado y al compromiso con el sector local.​

“Esta edición de FITUR ha estado marcada por la tristeza y el dolor que sentimos como andaluces. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias”, ha afirmado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.​

En la misma línea, el regidor ha añadido que “hemos mantenido nuestras acciones de promoción porque representan meses de trabajo de muchas personas, y lo hemos hecho con la máxima discreción y respeto”.​

La estrategia promocional ha puesto el acento en experiencias auténticas disponibles los 365 días del año, desde playas y actividades al aire libre hasta propuestas históricas y gastronómicas, apoyadas en un clima suave durante todo el año.​

Salado ha destacado que se ha reforzado el patrimonio local y profesionalizado la promoción turística mediante innovación en marketing digital, con resultados visibles en el incremento de visitantes fuera de la temporada alta y en un impacto económico y laboral más cualificado.​

Durante la feria se ha estrenado un nuevo vídeo de turismo producido por la empresa local Coaster Producciones, con banda sonora de Víctor Vallejo, pianista y trompetista, y del guitarrista clásico y flamenco José Luis Lastre.​

El concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha explicado que la pieza audiovisual recorre el legado histórico y arqueológico, los enclaves naturales singulares y la oferta gastronómica, deportiva y cultural del municipio.​

Entre las localizaciones que aparecen en el vídeo figuran las galerías de la Cueva del Tesoro, los mosaicos romanos de Villa Antiopa, los Acantilados de El Cantal, los amaneceres junto al Mediterráneo y las experiencias familiares en plena naturaleza.​

Tras su presentación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña digital multiplataforma en Meta (Facebook e Instagram) y Google (YouTube) para amplificar el alcance del destino más allá del recinto ferial.​

La planificación se estructura en dos grandes líneas: una de ámbito estatal y otra centrada en la Comunidad de Madrid y su entorno metropolitano, considerado mercado prioritario por proximidad, accesibilidad y alto interés viajero.​

El público objetivo se sitúa en mayores de 30 años interesados en turismo cultural, naturaleza, gastronomía, deporte al aire libre y vivencias auténticas, segmentos en los que el municipio busca consolidar su posicionamiento.​

“Se trata de una inversión que se traduce en visualizaciones medibles y notoriedad real del destino. Es una estrategia eficiente y cuantificable que sabemos que funciona”, ha señalado Martín.​

La acción digital se ha complementado con iniciativas de street marketing y presencia en medios convencionales, con especial relevancia para un spot de 10 segundos proyectado en las pantallas del Teatro Capitol de la Gran Vía madrileña.​

El anuncio se ha emitido del 19 al 25 de enero con una frecuencia de un pase cada cinco minutos, garantizando una elevada visibilidad en uno de los enclaves más transitados de la capital durante los días de FITUR.​

De forma paralela, se ha desarrollado una campaña en medios de comunicación de la provincia de Málaga con el fin de reforzar el mensaje de desestacionalización turística del destino.​

En el stand de Costa del Sol, Rincón de la Victoria ha impulsado además una acción específica para difundir Villa Antiopa y ha incorporado una propuesta innovadora de gamificación denominada “El Tesoro de Rincón”.​

La dinámica, inspirada en la leyenda de la Cueva del Tesoro, ha retado a los asistentes a descubrir los atractivos del municipio mediante una experiencia interactiva con premios como fines de semana, entradas a recursos turísticos y merchandising oficial.​

La actividad ha sido dinamizada por Lucía Salmerón (@blogueraviajera), consultora especializada en marketing turístico digital, reforzando la conexión del destino con creadores de contenido y nuevos públicos.