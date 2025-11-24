Prisión para el hombre detenido por matar a su ex en Rincón de la Victoria (Málaga)

Prisión para el hombre detenido por matar a su ex en Rincón de la Victoria.

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga ha decretado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el asesinato de su pareja en Rincón de la Victoria (Málaga).

El detenido, que se ha acogido a su derecho a no declarar, está siendo investigado por un delito de asesinato.

La causa la llevará el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga, que es el que se encontraba de guardia cuando sucedieron los hechos.

La víctima es María Victoria, una mujer "muy buena, humilde, trabajadora y querida" en Rincón de la Victoria. Así describió este domingo Francisco Salado, alcalde de la localidad, a la mujer de 60 años que ha sido asesinada este fin de semana supuestamente por su exmarido en la localidad malagueña.

La vida de María Victoria no fue fácil, según Salado. “Su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico, su padre murió hace poco y ella ha muerto a manos de su exmarido”.

La pareja estaba en proceso de separación, pero su relación no era mala. No estaba registrada en el Sistema Viogén y no había presentado denuncias previas hacia su expareja. Ella seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en una depresión. Seguía visitándolo y apoyándolo en su casa.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado y, según Salado, los indicios apuntan a que el detenido ha sido el causante de la muerte de su expareja, ya que cuando acudió tanto la Guardia Civil como la Policía local a la puerta del domicilio, "intentaron echar abajo la puerta y voluntariamente abrió la puerta y encontraron ya el cuerpo sin vida de la víctima".

De ser confirmado este caso como crimen machista por el Ministerio de Igualdad, ya serían cinco las mujeres fallecidas en la provincia de Málaga por violencia de género en lo que llevamos de 2025; doce en Andalucía y un total de 39 en España.

"Esto tiene que terminar, y desde aquí, quiero hacer un llamamiento que todo no puede seguir así, que tenemos que redoblar los esfuerzos entre todos. La erradicación de la violencia de género es tarea de todos, no solo ese paso que tiene que dar la mujer víctima de violencia, de denunciar, de pedir ayuda, sino de toda la sociedad", exigió el alcalde.

Al hilo de ello, exigió que las administraciones públicas -instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado-, deben poner más medios para "luchar contra esta lacra".