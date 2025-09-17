Dos noches sin Marc, el niño desaparecido en la Cala del Moral: los vecinos se organizan para realizar batidas

Dos noches de auténtico calvario. Dos noches sin su pequeño en casa. Marco Antonio Campos está desesperado con la desaparición de su hijo Marc Ian, al que perdieron de vista el pasado lunes, 15 de septiembre, a primera hora de la mañana, cuando salió de casa hacia el instituto, hasta el que nunca llegó. "Esto ya nos tiene muy tristes y preocupados", decía este miércoles el padre del menor a EL ESPAÑOL de Málaga.

No hay ninguna pista certera desde entonces. Hay quien dice que lo ha visto en el entorno de Chilches, otros que en el Parque Tecnológico de Málaga, pero parece que todo han sido falsas alarmas. Ahora los vecinos de la Cala del Moral, donde reside la familia, se encuentran realizando batidas por Rincón de la Victoria para tratar de dar con el paradero del menor mientras las autoridades siguen también investigando el caso.

Sobre las seis de la tarde de este miércoles, varios de ellos se han organizado en un mismo punto de la localidad, concretamente junto a la iglesia de la Cala del Moral, y se han repartido por grupos para buscarle, principalmente en zonas de campo y arroyos cercanos, así como en posibles lugares que pudieran ser ideales como escondite para un chaval de la edad de Marc: casas abandonadas, tuberías, playas y calas...

Casi 150 personas forman parte del grupo de WhatsApp, donde van compartiendo fotografías de todas las zonas rastreadas y donde han colocado, a su vez, carteles con la cara de Marc. Algunos van en coche, otros caminando y algunos jóvenes están llegando con motos y bicicletas a las zonas menos accesibles, todos con un único objetivo: encontrar al pequeño en buen estado.

Una angustia de más de 48 horas

Es la primera vez que Marc hace algo así. El pasado lunes a primera hora de la mañana, su abuela ya empezó a notar que algo iba mal por la mañana. En lugar de pedirle un bocadillo y un zumo como siempre, le pidió varios bocatas y se llevó el paquete de seis zumos de brick. Aunque le preguntó qué estaba tramando, el chaval salió corriendo a toda prisa de casa diciendo que tenía bulla.

"También sacó dinero de una alcancía y se llevó una mochila con ropa. No lleva documentación ni teléfono, no le dejábamos tenerlo hasta que tuviera entre quince y dieciocho años. Es un niño que se abre con nosotros siempre, nos cuenta cosas", relataba este martes Marco Antonio, el padre del adolescente.

El menor debía entrar a clase a las 11:45 de la mañana en el Instituto Puerta de la Axarquía, en La Cala del Moral, pero abandonó su domicilio sobre las 10:45, una hora antes, pese a vivir prácticamente al lado del centro. Cuando supieron de los comportamientos extraños que había tenido con su abuela, los padres decidieron acercarse al centro educativo para ver si Marc había ido o no a clase.

Allí confirmaron que no había asistido. Así que se pusieron a buscar por los alrededores y esperaron a hablar con algunos de sus amigos a la salida de clase. Uno de ellos reveló haber recibido un mensaje de despedida de Marc desde el teléfono de su abuela: “Adiós, bro, que no nos vamos a ver más”.

La desaparición ha generado gran preocupación en la localidad. Vecinos, amigos y familiares están con el alma en vilo esperando que Marc aparezca pronto y todo haya quedado en una chiquillada, mientras que los cuerpos de seguridad trabajan de manera coordinada tras recibir la Guardia Civil una denuncia presentada en el cuartel de la Torre de Benagalbón al filo de las 15.30 horas de este lunes. En esta ocasión, tal y como mandan los protocolos en casos de urgencia como el de un menor, se actuó desde el minuto uno.

Los padres del menor no paran de darle vueltas a la cabeza sobre el motivo que ha podido llevarle a tomar esta decisión. Y Marco Antonio cree que el detonante pudo estar en un factor escolar: "Arrastraba dos asignaturas y debía repetir curso. Creemos que no quería enfrentarse a esa situación, le daba vergüenza igual verse en un curso diferente a sus compañeros. Pero en casa nunca mostró problemas graves, nada de acoso, nada raro; hasta el domingo anterior estuvo alegre, viendo películas con la familia”, zanja.

¿Voluntaria?

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha confirmado este miércoles la investigación por parte de la Guardia Civil de la desaparición del adolescente y ha dicho que esta se centra en saber si esta "ha sido voluntaria o no", y ha mostrado su confianza en tener noticias pronto sobre este caso.

"Se están investigando todos los aspectos que se investigan cada vez que hay una desaparición, tanto cámaras, testigos, entorno familiar. Y si está determinando si ha sido una desaparición voluntaria o no", ha explicado Salas tras ser preguntado por los periodistas en un acto en la capital.

"Yo creo que en breve tendremos noticias al respecto", ha dicho Salas tras confirmar que la Guardia Civil es el cuerpo que se está haciendo cargo de la investigación.

Si sabes algo...

La colaboración ciudadana es clave en estos casos. Si tienes alguna pista sobre el paradero de Marc, no dudes en contactar con el 112 o con la Guardia Civil. En el momento de la desaparición, Marc llevaba una sudadera con capucha blanca, pantalón gris oscuro, zapatillas blancas Nike y una mochila negra. Cada minuto cuenta.