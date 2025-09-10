Autobús exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo: horarios, recorrido y ventajas para los viajeros

Imagen de uno de los autobuses de la línea exprés entre Rincón de la Victoria y El Palo.

Novedad importante para los vecinos de Rincón de la Victoria que a diario viajan a Málaga capital. El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) ha puesto en marcha una nueva línea circular exprés de hora punta entre Rincón y el barrio de El Palo.

La finalidad de esta iniciativa es mejorar la movilidad interurbana y reducir la saturación del servicio en las horas de mayor demanda.

Desde esta semana, los autobuses saldrán desde Rincón de la Victoria, pasando por La Cala del Moral, y finalizarán su recorrido en la calle Villafuerte de El Palo (junto a la Iglesia de las Angustias), entre las 06:55 horas y las 13:05 horas, de lunes a viernes.

La nueva línea tendrá carácter exprés, sin paradas intermedias en La Araña ni en la gasolinera de El Candado, lo que permitirá una mayor velocidad comercial, reduciendo los tiempos de trayecto para los usuarios que se desplazan desde Rincón hasta la zona este de Málaga en hora punta.

El regreso de los autobuses se realizará en vacío por la A-7, lo que permitirá que las unidades estén disponibles nuevamente en Rincón de la Victoria con mayor rapidez, optimizando así los recursos del servicio público.

Para el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), este nuevo modelo de línea exprés se alinea con una estrategia de movilidad más eficiente, al evitar congestionar la circulación, reduciendo emisiones y adaptando la oferta a la demanda real.

Los análisis de demanda realizados durante semanas constataron que la franja horaria entre las 7:00 horas y las 10:00 horas presenta una alta demanda de viajeros desde Rincón hacia Málaga, especialmente con destino a la zona este (El Palo), donde ya desciende una gran parte de los pasajeros de la línea M160.

"Si la prueba piloto de la línea circular de la mañana tiene buena acogida y resultados positivos, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria solicitará al CTMAM activar una línea exprés de tarde, con salida desde calle Bolivia (El Palo) hacia Rincón de la Victoria, replicando el modelo de retorno por la A-7 en vacío", han confirmado desde el Ayuntamiento rinconero.