Frente a la teoría de las finanzas que recomienda no arriesgar todo a una sola carta, las sagas empresarias concentran casi todo su patrimonio en un único negocio. Una apuesta de alto riesgo que las obliga a gestionar con prudencia.

Si uno abre un manual clásico de finanzas, se encontrará rápidamente con un modelo matemático que calcula la rentabilidad mínima requerida de una inversión en función del riesgo asumido: el Modelo de Valoración de Activos Financieros (o CAPM, por sus siglas en inglés).

La teoría dice que un inversor sensato debe repartir su dinero en numerosas cestas distintas, mantener participaciones pequeñas y mantenerse al margen de la gestión para que los ejecutivos hagan su trabajo.

Es una fórmula impecable sobre el papel. El problema es que describe a un inversor de bolsa, no a quienes levantan el tejido empresarial en el día a día.

En la vida real, las empresas familiares —especialmente las que no cotizan en bolsa— funcionan bajo reglas totalmente opuestas. En lugar de dispersar su capital en un abanico de acciones, los miembros de la familia concentran la inmensa mayoría de su patrimonio personal en un único activo: la empresa que fundaron sus padres o sus abuelos.

Poner todos los huevos en la misma cesta rompe cualquier dogma sobre diversificación, pero cambia por completo la forma de tomar decisiones.

Casos como el de Juan Roig al frente de Mercadona, donde el grueso de la fortuna familiar está directamente vinculado al devenir de los supermercados, o el de la familia Domínguez de la Maza con el grupo textil Mayoral, ilustran bien esta realidad.

Cuando el futuro económico de varias generaciones depende del éxito de una sola compañía, la prudencia deja de ser un concepto teórico y se convierte en una obsesión de supervivencia.

Esta concentración del patrimonio provoca dos efectos inmediatos en la gestión financiera. Por un lado, activa una aversión natural al riesgo. Una gran corporación con miles de accionistas anónimos puede permitirse endeudamientos agresivos o maniobras especulativas; si la estrategia falla, el inversor vende sus títulos con un clic y cambia de cartera.

En una empresa familiar, en cambio, un tropiezo financiero grave no solo arruina la cuenta de resultados de un trimestre: borra del mapa la herencia familiar. De ahí esa arraigada preferencia por la autofinanciación, el control estricto de la deuda y la búsqueda de un crecimiento sostenible a largo plazo.

Por otro lado, transforma radicalmente la actitud del propietario. El accionista familiar no es un espectador que espera sentado a cobrar dividendos a fin de año. Al estar presente en los órganos de gobierno o en la alta dirección —como ocurre en compañías de referencia como Calidad Pascual o el grupo almeriense Cosentino—, la familia actúa como un gestor activo del riesgo. Sabe que el valor de su inversión no depende de lo que dicte un mercado abstracto, sino del acierto de sus propias decisiones operativas.

Lejos de ser un defecto de forma, esta "anomalía" frente a los libros de texto es, en realidad, la gran fortaleza de la empresa familiar. Al asumir que no pueden diversificar su patrimonio fuera del negocio, se ven obligadas a protegerlo desde dentro: con presencia constante, cautela financiera y una visión a largo plazo pensada para la siguiente generación.

En última instancia, la resistencia a arriesgar a ciegas el patrimonio acumulado durante generaciones explica por qué estas compañías actúan como verdaderas anclas económicas en sus ciudades y comarcas.

Cuando el rigor en la gestión financiera se alinea con la devoción por el legado, el beneficio trasciende la cuenta de resultados para convertirse en estabilidad, empleo de calidad y progreso local. Es la demostración definitiva de que, cuando ambas fuerzas colaboran con la mirada puesta en las generaciones futuras, la ecuación siempre resulta ganadora: Empresa + Familia = Bien común.