Hace tres años, un día como hoy -25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer-, escribí una columna en otros medios sobre la violencia digital contra las mujeres.

Lo publiqué en las redes, y en LinkedIn un alto funcionario de una activa y mediática agencia pública nacional me afeó, en un comentario público, que no hablase también de la violencia ejercida contra los hombres.

Este año he recurrido a Google Gemini para escribir un texto integrado solo por titulares de prensa españoles y reales de lo que llevamos de año, mes a mes. Este es mi artículo de hoy, con verso de Lorca en su título.

Enero. "Karilenia, de 39 años, degollada por su pareja de 72 años tras una fuerte discusión." "El agresor apuñaló a su mujer de 41 años con ensañamiento antes de huir." "Maltrato y agresiones en 2025: no hubo “feliz” Año Nuevo para las víctimas de violencia de género." "De Ana a Diana, 47 mujeres y nueve menores asesinados por violencia de género en 2024." "Detenido un hombre por fracturarle el brazo a su pareja tras una disputa por el móvil." "La policía rescata a una mujer atada a una silla en un sótano, víctima de secuestro y maltrato continuado." "Un joven en Valencia, arrestado por difundir vídeos íntimos de su exnovia sin consentimiento."

Febrero. "Suben las agresiones sexuales en Madrid: cada día dos mujeres son violadas." "El asesino de Lina, con antecedentes, le disparó a quemarropa en la puerta del garaje de su casa." "Asesinada a balazos en plena calle en Tarragona: El hombre la acribilló por una deuda." "Una joven de Valencia, violada por dos hombres en un portal y abandonada con lesiones graves." "La Guardia Civil detiene a un hombre por clavar un tenedor en el rostro de su expareja." "Condenado a 12 años por violar a su hijastra tras amenazarla con un cuchillo de cocina." "Una mujer de 80 años, atacada por su marido en la cama con un objeto punzante." "La víctima de un apuñalamiento en el metro queda gravemente herida con perforación de pulmón."

Marzo. "El cadáver de Andrea, la militar asesinada en Burgos, presentaba signos de haber sido asfixiada y torturada." "Una mujer de 36 años, presuntamente asesinada a golpes con un objeto contundente en Gerona." "Condenado a cárcel el hombre que apuñaló brutalmente a su vecina en Sevilla." "Una mujer de 60 años, agredida sexualmente por su vecino en el ascensor de su edificio en Bilbao." "La Policía detiene a un hombre por quemar con un cigarrillo a su novia menor de edad." "Detenido in fraganti un hombre por clavar tijeras en el pecho de su esposa tras una discusión." "El agresor, pillado por la policía en el momento que intentaba tirar a su pareja desde un balcón en un séptimo piso."

Abril. "Detenido por la muerte en Murcia de una niña de 5 años, hija adoptiva de su expareja." "Un hombre, detenido en A Coruña tras agredir con una botella a una mujer que le recriminó su actitud." "Hallan el cuerpo de la mujer de Castellón en el maletero del coche del asesino; fue degollada y envuelta en plásticos." "Un hombre rompe la mandíbula y el tabique nasal a su pareja de 22 años tras una noche de fiesta." "Una mujer se arroja desde un primer piso en Madrid para huir de la paliza de su pareja." "La Policía busca a un agresor sexual que ha atacado a tres mujeres en Valencia." "Una joven denuncia haber sido obligada a prostituirse por su novio bajo amenazas de muerte." "El asesinato de una mujer en Haro se confirma como crimen machista, el undécimo de este 2025 en España."

Mayo. "El agresor de Sevilla, condenado a 20 años: Mató a su mujer con un martillo y abandonó la escena dejando un charco de sangre." "Dos nuevos feminicidios con extrema violencia elevan la cifra de mujeres asesinadas a 18 en 2025." "La policía encuentra un cuchillo ensangrentado junto al cuerpo de la última víctima mortal en Cádiz." "Detenido por intentar asfixiar a su expareja con una almohada: La mujer se despertó a tiempo." "Una joven de 19 años denuncia haber sido drogada y violada en grupo en un piso turístico de Barcelona." "Detenido por intento de feminicidio: Intentó cortar el cuello de su mujer con un cristal roto." "Un hombre agrede brutalmente a una mujer que paseaba a su perro, dejándola inconsciente en el suelo."

Junio. "La mujer de 41 años asesinada en Guadalajara fue apuñalada más de veinte veces, según el informe forense." "Horror en Canarias: El agresor intentó calcinar el cuerpo de su víctima de 60 años para eliminar pruebas." "Un hombre en Málaga, detenido por morder y arrancar parte de la oreja a su expareja." "La víctima de una agresión sexual en grupo tuvo que ser operada de urgencia por lesiones internas." "Detenido un hombre por encadenar a su pareja en la habitación para evitar que huyera." "Una menor de 16 años denuncia que su novio la ha estado agrediendo y grabando los ataques durante meses." "’Semana trágica’ por la violencia machista: se investiga la muerte de seis mujeres y un niño asesinados."

Julio. "El mes más violento del año: Cuatro feminicidios íntimos con una media de dos asesinatos por semana." "El marido de la víctima de Valencia la asfixió en la cama tras una discusión por motivos económicos." "El agresor le partió varias costillas a su mujer con una barra de metal en presencia de sus hijos." "La Fiscalía pide la máxima pena para el agresor que fracturó el cráneo de su pareja en el hospital." "Detenido un hombre por encerrar y abusar sexualmente de su empleada de hogar durante días." "Una mujer en Murcia, atacada con un destornillador por su expareja en un bar." "La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer con las manos atadas en un río."

Agosto. "Asesinada por arma blanca en su domicilio de Madrid: El agresor la atacó mientras dormía." "Hallan a una mujer inconsciente y semidesnuda en un callejón: La víctima presentaba signos de violación y golpes." "Detenido un hombre por encerrar a su expareja en un trastero durante 48 horas y propinarle patadas en el estómago." "La Guardia Civil detiene a un individuo en Alicante por intentar rociar con gasolina a su novia y prenderle fuego." "Detenido por destrozar el mobiliario y arrojar a su novia por las escaleras." "Un joven arrestado por dar una brutal paliza a su novia en la vía pública, que acabó con fracturas múltiples." "La Policía interviene en un caso de amenazas de muerte a una mujer con una pistola de fogueo en Barcelona."

Septiembre. "Crimen por celos: El asesino de Sevilla la apuñaló repetidamente en el pecho; la víctima acababa de separarse." "Una mujer de 78 años asesinada a golpes en Las Palmas: Los vecinos escucharon gritos de auxilio." "El agresor se atrincheró durante horas con su hija de 10 años como rehén tras cometer el feminicidio." "Un hombre es detenido tras amenazar de muerte y mutilación con un hacha a su expareja y sus hijos." "La Policía interviene en una reyerta familiar donde un hombre intentó asestar un martillazo a su madre." "Detenido por agredir brutalmente a su compañera de piso, propinándole puñetazos en el rostro." "Un taxista condenado a prisión por acosar y agredir sexualmente a clientas vulnerables."

Octubre. "La víctima de 21 años, presuntamente asesinada por su expareja, recibió varios disparos en la cabeza en un descampado de Madrid." "Ingresa en prisión un hombre en Zaragoza por agredir sexualmente y retener a una joven durante horas." "Aumentan los ingresos hospitalarios por agresiones machistas con fracturas y traumatismos severos." "Una mujer de 55 años, ingresada con pronóstico muy grave tras recibir varios puñetazos en la cara de su pareja." "Detenido un taxista por violar a una clienta que había bebido demasiado." "Un hombre detenido por morder y quemar con lejía a su pareja en Zaragoza." "La víctima de un intento de feminicidio queda en coma inducido tras la agresión de su expareja." "2025: En España se denuncian 14 violaciones al día, una cada hora y cuarenta minutos".

Noviembre. "La cifra de mujeres asesinadas en 2025 se eleva a 36: Se investiga un posible nuevo crimen con arma blanca en Barcelona." "El número de menores huérfanos ya alcanza los 17, víctimas colaterales de la barbarie." "Detenido por agredir sexualmente y quemar a su exnovia con líquido inflamable: Piden cadena perpetua." "Un hombre intenta degollar a su exmujer en plena calle y es retenido por vecinos." "Una joven hospitalizada con heridas de arma blanca en las piernas tras ser atacada por su expareja en un parking." "Detenido un hombre por agredir sexualmente a una niña de 14 años, compañera de clase de su hija." "Investigan a un mítico superagente de fútbol por esclavizar sexualmente a una mujer durante seis años." "El médico de la ‘casa de los horrores’, a sus hijas: “dime quién te ha desvirgado, puta”." "La jueza manda a prisión al acusado de matar a su madre tirándola por la ventana en L’Hospitalet." "Detenido un hombre por asesinar a su expareja de 60 años en Málaga."

Este artículo se envió para su publicación el domingo 23 de noviembre a las 20:00 horas. He procurado contrastar todos los titulares: es posible que haya titulares reales que sean de otros años y no se ajusten exactamente a la fecha mencionada.

Mi consejo es que se verifique todo lo que nos responde Google Gemini o cualquier otro modelo de IA Generativa. Gracias por su lectura, y recuerden: “La violencia de género no es un mito: 38 mujeres asesinadas en 2025 y 1.333 víctimas desde 2003”.





