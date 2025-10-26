Esta semana tuvimos dos días para pensar escuchando a los mejores sabios de Europa y España reflexionar sobre Industria e Innovación.

Admiro a las personas que pueden dedicar toda una vida de curiosidad infinita y enfoque científico, basado en la investigación, en la compilación de datos, en la formulación y refutación de tesis. Doctores, catedráticos, directores y miembros de grupos de investigación que dedican horas y horas a encontrar las claves de cómo y por qué funcionan los sistemas físicos, pero aún más complejo, los sistemas de economía política y social.

¿Por qué fracasan los países? Esta pregunta y su respuesta mereció el Premio Nobel de Economía para sus autores. Ahora estamos otra vez con la destrucción creativa, con la economía de Schumpeter y su impacto en la innovación. Los autores han recibido el Nobel de nuevo en 2025.

Yo me sentía privilegiado por estar con estos sabios, humildes y curiosos que han dedicado toda su vida a esto. Pero también abochornado por tenerlos todos aquí en nuestra UMA y que no hubiera cola de otros catedráticos, académicos, alumnos, esperándoles para que les firmaran un libro, le respondieran a alguna duda, les compartieran algún consejo sobre cómo orientar sus tesis, de qué hilos tirar.

El congreso MINND Industria e Innovación, celebrado en Málaga los días 23 y 24 de octubre de 2025, tuvo como objetivo principal la elaboración de una agenda estratégica para definir las líneas de investigación y políticas de innovación industrial del PTA, así como promover alianzas entre el PTA y la comunidad científica.

El evento reunió a expertos, responsables políticos, empresas y representantes del ámbito académico para debatir sobre la evolución del ecosistema de innovación de Málaga, la transferencia de conocimiento, el apoyo a startups y scaleups, y la integración de la gobernanza multinivel. El congreso sirvió como foro para reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos futuros del PTA en el contexto regional, nacional e internacional.

Como discussants habían venido, de nuevo los motores clave de la innovación y el ecosistema en Málaga. Alicia Izquierdo debatió con Danielle Archibugi, que acabó preguntando cuántos en la sala tienen un móvil europeo, usan un navegador o una IA europeos. La respuesta era evidente, nadie. Europa está fuera de combate en las tecnologías que dan peso económico y político, que dan poder.

La organización era impecable, gracias a los buenos haceres del profesor Julio Diéguez y su equipo, un moderador de nuestro ecosistema, un ponente de las mejores universidades de Reino Unido, Italia, Irlanda, Bélgica, Holanda…y dos discussants que rebatían, retaban, complementaban las ideas presentadas.

Quisimos que esos discussants fueran los líderes de Endesa, Dekra, Aertec, ADIF, Málaga Tech Park, miembros de la comunidad Innova IRV… Quisimos sentar a los “sexólogos” con los que lo practican. Los que estudian la innovación con los que la hacen. Siempre he dicho que si me dan a elegir entre la teoría y la práctica del sexo y la innovación que me dejen la segunda.

Pero los años te llevan a ir más al mundo de las ideas en ambos campos, y el disfrute con los trabajos de aquellos que no solo han mirado un poquito a nuestro ecosistema, sino que llevan toda la vida mirando cómo y por qué los demás nos ganan, qué medidas nos hacen fuertes y nos impulsan y cuáles no, fue un deleite.

¿Dónde están los altos funcionarios del Estado y de las administraciones que deben tomar estas medidas en las que las autocracias nos ganan? Pues resulta que, o no tienen tiempo o, cuando lo necesitan, lo encargan a una consultora y así, el proceso lento de asimilación de los datos objetivos, de las cosas que conviene hacer va cogiendo sesgo.

Si haces lo que dice Mazzucato, aunque sea exactamente lo que llevan haciendo China y EE. UU. varias décadas, eres un sospechoso de progre y, a la inversa, si defiendes la eliminación de regulaciones, la agilidad, los incentivos fiscales, y dejar más dinero en el bolsillo de los inversores en futuro premiando e incentivando que lo hagan eres un peligroso conservador que quiere bajar impuestos.

Pero los impuestos no son ni rojos ni azules, ni buenos ni malos, deben obedecer a su fin social, deben ser justos, progresivos, proporcionados y capaces de que las economías mantengan su capacidad de crecer, crear valor, redistribuir riqueza, mejorar los servicios públicos y fomentar el emprendimiento y la iniciativa privada complementando aquellos campos a los que no puede llegar.

¿Por qué poner un hombre en la luna fue un reto público como los grandes proyectos transformadores de China? Porque hay empresas que sólo se pueden acometer con el esfuerzo colectivo que luego revierte en progreso compartido.

Un reto que pusimos a los ponentes fue nuestro Málaga Tech Park, el rol del ecosistema de Innovación de Málaga y su industria y su tracción e integración en toda Andalucía. Las preguntas difíciles. El objetivo central fue definir una agenda estratégica para el PTA y la región, abordando retos como la atracción de talento, la integración de empresas, la gobernanza multinivel, la transferencia de conocimiento y la comparación con otros modelos regionales europeos.

Los vascos son objeto de mi atención y curiosidad desde que con apenas 12 años pasamos unas vacaciones en Zumárraga. Visitamos las tres provincias y me impactaron muchísimo la visita a Loyola y la historia de aquellos vascos que habían ido a la Sorbona y habían hecho la Contrarreforma en todo el mundo incluyendo Filipinas, Japón, China…, pero también me impactó que estando allí mataron a Yoyes y mis padres iban con pánico.

Había a la vez un motor imparable de miles de caballos y un ancla profunda de miles de kilos en aquella sociedad. Desde entonces me he ido fijando en lo bueno y he visto que nosotros en el sur tenemos la suerte de no tener esa ancla tan pesada. Todos los pueblos tienen anclas, pero los que las tienen pequeñas pueden dar saltos relevantes, discontinuidades en ciertos momentos de la historia.

El profesor Dorronsoro no lo explicó así, pero yo sigo diciendo que esto va de hacer y de correr, de sumar y de abrazar, de integrar y de apalancarse en los que vienen, los que estamos y lo que queremos ser, una comunidad líder en su lugar: el sur de Europa, las puertas de África y el puente con Middle East e Hispanoamérica.

¿Qué vienen los chinos? Que vengan. ¿Que vienen los yanquis, los saudís, los indios, los mejicanos, los argentinos…? Que vengan. Nosotros, eso sí, con la Samsonite lista y la Iberia Plus a tope de puntos de ir también a donde haga falta.

Ya lo hicimos decenas de veces desde Orce, Tartessos, Iberos, Fenicios, Sefardíes Griegos, Romanos, Bizantinos, Árabes, Godos, irlandeses, Genoveses, Napolitanos...

No quiero divagar. Busquen la ponencia “From Attraction to Integration: Embedded Investment Strategies in Intermediate Regions. A Comparative Perspective on Euskadi and Málaga”. Saquen Vds. sus conclusiones. Les dejo unas pinceladas.

Guillermo Dorronsoro: Comparativa Málaga-Euskadi

Tema central: Analiza cómo las regiones intermedias pueden pasar de la mera atracción de inversiones a la integración territorial de las empresas, comparando los modelos de Euskadi y Málaga.

Euskadi: Modelo maduro de “atracción anclada”, basado en una estrategia industrial de largo plazo, políticas de clúster, integración de empresas en cadenas de valor locales y gobernanza multinivel.

Málaga: Ecosistema emergente, orientado a la atracción de empresas digitales y talento internacional, con fuerte apuesta por la marca ciudad, la calidad de vida y la agilidad institucional.

Conclusión: La sostenibilidad de la atracción empresarial depende menos de incentivos iniciales y más de la capacidad de integración en el tejido económico, institucional y social. Se debatió sobre la importancia de la “embeddedness” (arraigo territorial) y la necesidad de pasar de modelos transaccionales a modelos relacionales y colaborativos.

La colaboración y la velocidad. La atracción y la integración. El arraigo. Una delicia para pensar.

Me gustó mucho que viniera la directora de Políticas de Innovación de Xienza Malta, Jeniffer Cassinenga. Por supuesto, franceses napoleónicos e ingleses imperialistas, se encargaron de borrarles a fondo el conocimiento de los 300 años en los que compartimos cultura.

Hablamos de Los San Juanistas, de su expulsión de Jerusalén, de su refugio en Rodas, de su nueva derrota y expulsión por los turcos esta vez y de que el Rey de España, en calidad de Rey de Aragón les cede la estratégica isla de Rodas a cambio del pago simbólico de un halcón maltés.

Ella no lo sabía, yo le dije que o nos mandan los halcones con intereses o nos devuelven la isla. Reímos juntos mientras me reconoció que al arroz negro le llaman sepia, ¡qué casualidad ¡La cultura no la borran manu militari, fácilmente!

Yo la felicité en el Muelle Uno comiendo unos boquerones porque este año en el European Scoreboard, gracias a sus políticas, ha superado a España en el ranking de innovación. Bravo. Le di la receta del cazón en adobo. Son un país pequeño, pero quizá, de ellos, de vascos, y de otros países pequeños como Irlanda con casi la mitad de población que Andalucía, o daneses y suizos debamos aprender. A eso fuimos. A escuchar las preguntas difíciles.

La Dra. Patries Boekholt es consultora internacional en políticas de innovación, fundadora de Innovation Policy Matters, asesora de la Comisión Europea y gobiernos regionales, experta en parques científicos y gobernanza de la innovación. Su trabajo Málaga’s innovation ecosystem: ¿Where To Evolve? nos ayuda a que las preguntas nos las hagan otros que constructivamente nos retan desde fuera.

¿Cómo debe evolucionar el PTA para seguir siendo atractivo para empresas industriales innovadoras, instituciones de investigación y trabajadores del conocimiento altamente móviles?

Esta cuestión guía toda la reflexión del paper y se orienta a definir una agenda estratégica para el PTA y su ecosistema.

El documento revisa la evolución de los STP desde modelos de primera generación (enfocados en la transferencia universidad-empresa) hasta los de tercera generación (parques maduros, integrados globalmente y con impacto local).

¿En qué fase de madurez se encuentra el PTA y cómo puede posicionarse para maximizar su impacto regional y global?

Se subraya la importancia de las conexiones entre empresas, universidad y otros actores del ecosistema para generar “spillovers” de conocimiento y diversificación. ¿Son suficientemente profundas y amplias las interconexiones entre los actores del PTA?

¿El PTA genera verdaderos spillovers de conocimiento o solo absorbe talento? ¿Cómo pueden beneficiarse otros sectores (turismo, construcción, logística) de la actividad del PTA? Lecciones internacionales (caso Irlanda)

Se analiza el modelo irlandés de atracción de multinacionales y la dificultad de crear vínculos sólidos entre empresas extranjeras y tejido local. ¿Cómo puede el PTA evitar que la atracción de empresas extranjeras no genere valor real para el ecosistema local? ¿Qué políticas complementarias son necesarias para fortalecer la innovación de empresas locales y la transferencia de conocimiento?



Startups, scaleups y emprendimiento

Se destaca el papel de los parques y universidades en el apoyo a startups y saleps, y los retos para escalar empresas innovadoras en Europa.

Preguntas para la reflexión: ¿Está el PTA preparado para apoyar no solo startups, sino también saleps, especialmente en rep techa? ¿Qué rol debe jugar el PTA en la gestión activa y el acompañamiento de saleps? ¿Existen suficientes mecanismos de financiación y acompañamiento para superar los “valles de la muerte” de la innovación y el escalado?



Gobernanza multinivel

Se enfatiza la necesidad de una gobernanza que integre niveles local, regional, nacional e internacional, y la importancia de la apertura y la participación de múltiples actores.

Preguntas abiertas: ¿Está el PTA movilizando adecuadamente a los socios de la gobernanza multinivel? ¿La estrategia de especialización inteligente de Andalucía contribuye suficientemente a las ambiciones de Málaga? ¿Se está incluyendo a sectores industriales fuera del high tech y a la ciudadanía en la estrategia de innovación?



Preguntas finales para el debate estratégico

El artículo concluye con una batería de preguntas para orientar la discusión en la conferencia MINND:

¿Debe el PTA especializarse aún más en atraer inversores extranjeros o diversificar su ecosistema?

¿Es suficiente la especialización actual en TIC para crear nuevas combinaciones innovadoras?

¿Hay suficiente talento cualificado en la región para sostener el crecimiento?

¿Debe el PTA priorizar empresas que generen mayores vínculos con la universidad y centros de investigación?

¿Quién debe apoyar la innovación y digitalización de empresas locales no vinculadas al high tech?

¿Está el ecosistema preparado para el reto europeo de apoyar scaleups en deep tech?

¿La estrategia futura tendrá en cuenta el bienestar y la sostenibilidad para la ciudadanía de Málaga?

A muchas preguntas contestamos que la solución era Innova IRV, el IMEC, el Polo de Semiconductores, las empresas medianas y pequeñas que tenemos ya, la colaboración con las Universidades más allá de Málaga, la integración con Tecnalia, Eurecat e ITA para ofrecer transferencia tecnológica orientada a mercado, y nuestros valores culturales colaborativos y ágiles.

A otras salimos por peteneras, como, por ejemplo, la gobernanza dando entrada a actores necesarios y relevantes, la potenciación de las scale ups y start-ups que va mejorando por la acción del Ayuntamiento, Promálaga, Bic Euronova, y Málaga Start-Up Network.

La reflexión está encima de la mesa. Tenemos que contestar en detalle a todas ellas. De esas respuestas saldrá el plan estratégico que debe guiarnos los próximos 10 años. El pensamiento estratégico está reñido con el tacticismo oportunista.

A veces, hay que ser flexible para no perder oportunidades, pero sin dejar de ver que una mayor integración del Málaga Tech Park en la ciudad será un éxito. Ya me imagino los tres o cuatro edificios del Politécnico de Andalucía en pleno Parque en torno al IMEC conectado por tranvía con Teatinos. Gratitud infinita a los que con generosidad van alumbrando delante nuestra.