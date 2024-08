Agosto, el mes más esperado del año por muchos españoles, ya está aquí. Es ese momento del calendario que nos llena de ilusión y nostalgia a partes iguales. Cuando éramos niños, la llegada de agosto significaba días interminables de juegos, excursiones y helados. Hoy, aunque nuestras responsabilidades hayan cambiado, ese sentimiento de libertad y aventura sigue vivo en nuestro interior.

Para la mayoría, agosto es sinónimo de vacaciones. Las playas se llenan de sombrillas y toallas de colores, los pueblos reviven con fiestas y ferias, y las ciudades, aunque un poco más vacías, ofrecen su propio encanto con tardes de terrazas y paseos nocturnos. Las familias se reúnen, los amigos se reencuentran, el amor incluso surge y todos aprovechamos para desconectar de la rutina diaria.

Las vacaciones de verano son casi una religión en España. “Agosto en España es como si pusieran el cartel de ‘cerrado por vacaciones’ en todas partes”, solía decir el gran Joaquín Sabina. Y es que, aunque no todos puedan permitirse grandes viajes, siempre hay una manera de disfrutar de este mes tan especial.

No podemos olvidar que, debido a la economía, a la crisis encubierta que padecemos, muchos no podrán disfrutar de esas ansiadas vacaciones. La realidad es que, para algunas familias, este agosto será tan solo un mes más de lucha diaria, intentando hacer malabares con los gastos y el presupuesto. La inflación, el desempleo y otros factores económicos han dejado, de nuevo, a muchas personas sin la posibilidad de tomarse un respiro y sí muchos suspiros.

Para ellos, un pequeño guiño y un gran reconocimiento. El esfuerzo y la resiliencia de quienes siguen adelante a pesar de las dificultades son dignos de admiración. Aunque no puedan estar en una playa paradisiaca o en una fiesta de pueblo, su fortaleza es un ejemplo para todos nosotros y también nuestra responsabilidad.

Para aquellos afortunados que sí pueden/podemos disfrutar de unas vacaciones o días de asueto es importante no olvidar a los que no pueden. La empatía y la solidaridad deben ser parte de nuestra vida diaria, incluso en los momentos de ocio y diversión. Porque, al final del día, lo que realmente importa no es dónde estamos, sino con quién estamos y cómo aprovechamos cada momento.

Las vacaciones no tienen por qué ser costosas ni lejanas. Una tarde de picnic en el parque, una excursión a la montaña cercana o incluso una maratón de películas en casa pueden ser igual de especiales si las compartimos con nuestros seres queridos, con la persona especial o con las personas adecuadas.

Quiero recordar por un momento nuestras vacaciones de infancia, las de cuando somos “niños chicos”, esas tan felices. Esas semanas de verano en las que el tiempo parecía detenerse y las preocupaciones se desvanecían. Las tardes de playa y merienda, las noches de estrellas, de corrillos, los besos sueltos y los helados de todos los sabores posibles. “Veranear es recordar y soñar”, como diría el escritor Antonio Machado.

¿Quién no se acuerda de esas siestas obligadas después de comer, cuando lo único que queríamos era seguir jugando? Yo las tenía que tener sí o sí, normalmente en una mantita en el suelo. O de las partidas interminables de cartas y juegos de mesa con los abuelos, que siempre tenían una historia que contar. Las aventuras en bicicleta de los veranos de aventuras azules, los primeros chapuzones en el mar y ese olor a crema solar y espetos de mi Málaga que todavía me transporta a aquellos días felices.

Agosto tiene una magia especial. Es un mes que nos invita a relajarnos, a disfrutar del presente y a recargar energías para el resto del año. Es el momento perfecto para reconectar con la naturaleza, para perderse en un buen libro o simplemente para disfrutar del silencio y la tranquilidad.

Las noches de agosto son únicas. Las estrellas parecen más brillantes y el aire, aunque cálido, tiene un toque fresco que nos anima a quedarnos fuera un rato más. Esas conversaciones hasta la madrugada, con amigos y familiares, son las que realmente llenan el alma.

Un verano para todos, sin importar nuestras circunstancias, agosto es una oportunidad de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente importa. Es un mes para agradecer lo que tenemos y para soñar con lo que queremos lograr.

Aunque la economía pueda ser un obstáculo, el espíritu de agosto no se limita a lo material. La esencia de este mes radica en la conexión, en la alegría compartida y en la capacidad de encontrar belleza en lo más simple.

Así que, ¡hola agosto! Llegas con tus promesas de sol, diversión y descanso. Nos traes recuerdos de infancia y nos invitas a crear nuevos momentos inolvidables. A los que pueden disfrutar de unas merecidas vacaciones, que las aprovechen al máximo. Y a los que no, que encuentren en los pequeños detalles la grandeza de este mes tan especial.

Este agosto con o sin vacaciones, hagamos que sea un mes y un tiempo de alegría, de reflexión y de amor. Porque, al final del día, lo que realmente importa es cómo vivimos y disfrutamos cada momento.

¡Feliz agosto para todos y feliz feria de Málaga!