Aeropuerto de Singapur, 9 de la mañana. ¡Dios mío no tengo mucho tiempo! En avión no tendré ni wifi ni me durará la batería. Sigo pensando en que la historia hay que leerla en perspectiva. La desgracia de Vietnam con franceses y luego americanos destrozándoles la vida y el país hasta la toma de Saigón. Miles se fueron a EEUU huyendo de los comunistas, la mayoría del Centro y del Sur. Durante 50 años han estado surtiendo de remesas a sus familias desde América y ahora están impulsando y dinamizando su país como una potencia industrial en el Sudeste Asiático. La desgracia puede ser a largo plazo el comienzo de otra oportunidad para un pueblo que se ha reconciliado, los comunistas con la economía abierta de mercado, los emigrados con sus compatriotas que no tuvieron la misma suerte y todos con los que fueron un día sus enemigos, incluyendo japoneses, franceses, americanos, camboyanos y chinos.

No te distraigas con tus cosas que Ángel Recio no perdona. Le meto a Chat GPT 3.5 el informe de la UE sobre innovación que se publicó hace unos días, le meto las tablas de Excel enteritas, le meto dos artículos de Xavier Ferràs, uno de Guillermo Dorronsoro, la noticia de la aprobación de la Estrategia S4 de Andalucía, 5 artículos míos en El Español de Málaga para que aprenda mi enfoque y estilo. “El bicho” escribe esto:

El Reto de la Innovación en España y Andalucía: Mirando al European Innovation Scoreboard 2023.

En un contexto global cada vez más competitivo, la innovación se ha convertido en un factor crucial para el desarrollo económico y la prosperidad de los países y regiones. En este sentido, el European Innovation Scoreboard (EIS) proporciona una valiosa herramienta para evaluar el rendimiento y las capacidades innovadoras de los países y regiones europeas. Recientemente, se han publicado los resultados del EIS 2023, y es un momento oportuno para reflexionar sobre la situación de España y de la comunidad autónoma de Andalucía en términos de innovación y cómo podrían mejorar sus posiciones en el ranking.

España en el European Innovation Scoreboard 2023

España, como país, ha estado trabajando arduamente para mejorar su ecosistema de innovación, pero aún enfrenta desafíos significativos. Según el EIS 2023, España se encuentra en el grupo de "innovadores moderados", ocupando la posición número 17 en la clasificación de la Unión Europea. Si bien es alentador que estemos entre los países considerados innovadores, no podemos ignorar que otras regiones europeas nos superan.

De acuerdo con los datos del EIS 2023, España ha logrado una puntuación de 70,3 en el indicador compuesto de innovación, lo que la coloca por encima del promedio de la Unión Europea, que es de 66,2. Sin embargo, aún estamos lejos de los líderes en innovación de la UE, como Suecia y Finlandia, que han obtenido puntuaciones de 86,7 y 85,2 respectivamente.

Andalucía en el European Innovation Scoreboard 2023

Uno de los aspectos que debemos analizar es el desempeño de Andalucía en el EIS 2023. Esta región se ha destacado en diversos ámbitos, pero aún se enfrenta a importantes desafíos para situarse en la vanguardia de la innovación. De acuerdo con el EIS 2023, Andalucía se encuentra en la categoría de "innovadores modestos", y si bien ha mejorado en algunos indicadores, sigue estando por debajo de la media europea en otros aspectos clave.

Según los datos específicos del EIS 2023, Andalucía ha obtenido una puntuación de 30,6 en el indicador compuesto de innovación, por debajo del promedio nacional de España. A pesar de sus esfuerzos por mejorar, la región aún enfrenta retos en áreas como la inversión en investigación y desarrollo, la colaboración entre el sector público y privado, y la adopción de tecnologías digitales.

Comparado con la región de Cataluña, que ha sido puesta como ejemplo por Xavier Ferras, Andalucía tiene un camino por recorrer para alcanzar su nivel de innovación. Cataluña, con su estrategia proactiva en materia de innovación y su compromiso con la investigación y el desarrollo, ha logrado posicionarse entre las regiones líderes en el EIS 2023. A su vez, la Comunidad de Madrid también ha destacado en el ámbito de la innovación, ocupando una posición más alta en la clasificación que Andalucía, a pesar de tener una población y PIB similares.

La Oportunidad de la Estrategia 'S4 Andalucía'

Recientemente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía 2021-2027, conocida como 'S4 Andalucía'. Esta estrategia, concebida como una 'Estrategia de Estrategias', será el marco estratégico de referencia para dirigir y desarrollar acciones que impulsen la transformación económica en la región. Su enfoque en la innovación, digitalización, transición industrial, emprendimiento y apoyo a las pequeñas y medianas empresas tiene como objetivo hacer de Andalucía una región más inteligente y mejor especializada.

Según los documentos oficiales de la Junta de Andalucía, la 'S4 Andalucía' se establece como el instrumento básico para la planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de las actuaciones públicas en materia de investigación, innovación y transición industrial, digitalización, capacitación, emprendimiento y cooperación para la especialización con una perspectiva transversal de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.

Medidas Estratégicas para Impulsar la Innovación en Andalucía

Para que Andalucía pueda elevar su posición en el EIS y estar a la altura de otras regiones con características similares, es necesario implementar una serie de medidas estratégicas:

1. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D):Según la Fundación Cotec para la Innovación, España necesita mejorar en la inversión en I+D para potenciar la innovación y la competitividad. En el informe Cotec 2022, se destaca que España invierte alrededor del 1,25% de su PIB en I+D, mientras que el promedio de la Unión Europea supera el 2%. Andalucía debe incrementar la inversión en I+D y fomentar la colaboración entre el sector público y privado para impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico en la región.

2. Promoción del Emprendimiento y Startups: Según datos de la Comisión Europea, las startups y las empresas emergentes son responsables de una parte significativa de la creación de empleo y la innovación en Europa. Andalucía debe apoyar activamente a los emprendedores y facilitar el acceso a financiamiento y programas de incubación para startups con potencial innovador.

3. Fortalecimiento de la Educación en STEM: La educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es fundamental para formar una fuerza laboral altamente calificada y preparada para la economía digital. Andalucía debe promover la educación en STEM en sus centros educativos y fomentar la formación de profesionales altamente capacitados en estas áreas.

4. Colaboración Público-Privada: La colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación es esencial para fomentar la transferencia de conocimientos y tecnologías. Andalucía debe crear un entorno propicio para la colaboración público-privada, facilitando la creación de alianzas que impulsen la innovación en la región.

5. Digitalización e Industria 4.0: La adopción de tecnologías digitales y la implementación de estrategias de Industria 4.0 son fundamentales para mejorar la competitividad de las empresas y la eficiencia de los procesos en Andalucía. Se deben implementar políticas que promuevan la digitalización de las empresas y faciliten la adopción de tecnologías innovadoras.

6. Internacionalización: La apertura a mercados internacionales facilitará el intercambio de conocimiento y la identificación de oportunidades de negocio y colaboración para Andalucía. La región debe buscar alianzas y oportunidades de colaboración con empresas y organismos internacionales para fortalecer su posición en el ámbito de la innovación.

7. Mejora del Entorno Regulatorio: Simplificar los procedimientos burocráticos y agilizar la tramitación de proyectos de innovación facilitará la ejecución de iniciativas en la región. Andalucía debe trabajar en la mejora del entorno regulatorio para que las empresas encuentren un marco favorable para la innovación y el desarrollo de nuevos proyectos.

8. Armonización Fiscal en Innovación: Es importante que España adopte medidas que fomenten la inversión en innovación, reconociendo adecuadamente las inversiones en I+D y la innovación en procesos productivos. La armonización fiscal en Europa, especialmente en temas de deducciones fiscales por innovación, permitirá a España igualar a sus competidores y fomentar un ecosistema más atractivo para la innovación.

La Estrategia 'S4 Andalucía' representa una oportunidad para impulsar la innovación y la sostenibilidad en la región. Al implementar estratégicamente las medidas propuestas y abordar la problemática de la inversión en innovación en el contexto nacional y europeo, Andalucía podrá aspirar a mejorar su posición en el European Innovation Scoreboard y competir a la par con otras regiones líderes de Europa. El compromiso y colaboración de todos los actores involucrados, desde el sector público hasta el privado, serán fundamentales para el éxito de esta ambiciosa estrategia y para asegurar un futuro próspero y competitivo para España y sus regiones.

Esto ha dicho “el bicho” y no me opongo, pero me siento a salvo porque aún no me ha superado, es más diplomático, sin duda. Yo diría que vamos tarde, que Cataluña, como veo desde mi ventana y me recuerda Rafael Torres Claros muchas veces, avanza, está entre las cuatro regiones que saltan de estado a uno mejor y atrae a los mejores de muchos sitios, también del Sur, que lo de Innovador Moderado = Caca.

Una posición 17 para la cuarta economía de la zona Euro es una vergüenza, que Andalucía con una puntuación de 30,6 está descolgándose a pasos agigantados y que más vale que la estrategia S4 aprobada se implante bien, porque lo importante de las estrategias es la ejecución. Tenemos que subir los escalones de cuatro en cuatro si no queremos que los chavales se vayan unos a Madrid, otros a Cataluña y otros a Dinamarca, los que puedan, claro. Tres páginas, 25 minutos, bien. Llaman a embarque. Buena semana.

Sigue los temas que te interesan