Y quiso Dios que todas las cosas y todos los lugares tuvieran un centro. Creó en todos los territorios uno para que allí los hombres, las bestias y las aves del cielo pudieran estar equidistantes de sus confines, a los extremos llamó Dios Levante y Oriente, Norte y Sur. Y vio Dios que era bueno. Pasó una noche, pasó una mañana, el día bisiesto: 29 de febrero. ¿Por qué se llamaría Fundación Centra la que recoge el Pacto de Antequera del 4 de diciembre de 1978, antesala del referéndum del 28 de febrero de 1980?

No fue en el Génesis, podríamos escribirlo así pero no fue así. Quizá sea por ser yo de ahí, del centro de Andalucía, en el que se puede ir en bici a los límites de Córdoba, en Cuevas de San Marcos o Benamejí, a los límites de Granada en Villanueva de Tapia, a los de Sevilla en Fuente de Piedra ...

Pero no puedo evitar ver Sevilla como el Far West, y seguramente ellos, nos vean a lo que llaman Andalucía Oriental el Lejano Oriente. Los 504 kilómetros de la A92 entre Huelva y Almería son el doble que de la francófona calvinista Ginebra a la germano-parlante luterana Zúrich. Uno de los países más diversos, desarrollados, vertebrados y descentralizados del mundo, Suiza, con sus 41.290 kilómetros cuadrados y 8.7 millones de helvéticos frente a los 87.597 kilómetros cuadrados de nuestra querida Andalucía con 8.5 millones de conciudadanos. Es más fácil ir a Matalascañas o Sanlúcar que a Las Negras o Mojácar, lógicamente.

Me pedían en la Universidad Loyola que le traiga malagueños a su formación a Sevilla. Les dije que vengan ellos y se implanten en el Lejano Oriente, al menos en el centro de una comunidad inclinada hacia el oeste. San Telmo, Esic, Esesa IMF, Essca, ISDI, Medac, Cesur y pronto la europea de Madrid y la X El Sabio, que licitaron por los terrenos reservados a tal uso, ya lo han hecho. Les recordé a San Francisco Javier y su misión en Japón y Filipinas. Fueron ellos allí al lejano Oriente en un cascarón de nuez. Los niños de los colegios bien de Málaga me dicen que irse a la “Uni” a Sevilla está de moda.

Les contesté a los de Loyola que nos cuesta lo mismo llevarlos a Madrid o Barcelona, si no lo encontramos en la muy rebelde, independiente, pragmática, emprendedora, hospitalaria, innovadora y remota Málaga. La distancia de 206 kilómetros que nos separa son 2 horas y 20 minutos en coche o apenas 2 horas en tren, según San Google, en 70 minutos estás en Madrid y en 85 en Barcelona en avión.

Veo trigales secos, sin segar a estas alturas, entre las universidades en Dos Hermanas y la ciudad, mientras conduzco con mi C3 de alquiler por una SE 40 con 4 carriles de ida y de vuelta medio vacíos a las 10 de la mañana (según la DGC del Ministerio de Fomento en el 21 pasaron 31.7 millones de vehículos-km en ese tramo) a 130 kilómetros, una horita larga desde Antequera y el mollete con café en el patio con mis padres. Nada que ver con el “traficazo” de la AP7 entre Aeropuerto y Fuengirola (54.8 millones de vehículos-km en el km 223), o en Málaga Oriental hacia Rincón de la Victoria y Vélez del día anterior (99 millones de vehículos-km en el km 241 de la A7). Me acerco a la universidad de los jesuitas, está al lado de la Pablo de Olavide. No muy lejos se ven las 3000.

Esto es inmenso. Aquí no falta ni gloria, AVE, metro, tranvía y un Parque Cartuja al que se llega andando. La SE-30 va llena con 86.5 millones de vh-km, pero no más que la AP7 que entre Torremolinos y Benalmádena soporta 322.7 millones de vh-km. El que parte y reparte ....

Pienso que, en un mundo colegiado, federal, confederal, en una sociedad moderna de las polis y los polos esta es una de la comunidades más centralizadas de España. Debo estar marcado por mi relación y conocimiento de Suiza, de población poco distinta. Decía Antón Costas que la desigualdad territorial (y social) tenían que ver con la desigualdad en rentas y las pérdidas de productividad. Me miro el PIB per cápita del resto de provincias y pienso que Costas puede estar en lo cierto.

¿Y si estoy equivocado, y si es un prejuicio de andaluz periférico? A lo mejor lo de las carreteras no es representativo. Me miro la Universidad, ya me preocupa que, siendo la Comunidad más poblada con 201.588 alumnos matriculados, sólo el 89% de los alumnos que hacen la EBAU se quedan en Andalucía, el 4% se va a Madrid, el 1.1% a Murcia. Nos viene el 19.2% de los extremeños. Leo que en Sevilla, entre la USE, la UPO, Loyola y sus centros adscritos se ofrecen más de 200 titulaciones para elegir y que solo la US oferta 17.000 nuevas plazas en este curso, 12.200 de grado, 4.200 de Máster, la UPO añadió 2633, la U. Loyola ofreció 3238 plazas de Grado, 630 de Máster.

En total la oferta de la capital supera las 20.000 plazas. Las residencias universitarias propias de la US y Colegio Mayor Hernando Colón ofrecen más de 400 plazas a las que se sumarán la 260 (más 240 en una segunda fase) que se construyen en el campus de Entrenúcleos, la UPO cuenta con dos Residencias (Flora Tristán y Celestino Mutis) y un Colegio Mayor (Rosario Valpuesta con 25 plazas). Para 681.998 habitantes que tiene Sevilla, se ofertan 29 plazas por cada mil habitantes. Y contará con 900 plazas de residencias, 4.5 plazas por cada 100 estudiantes universitarios.

El lector curioso puede comprobar que la UMA ofertó 7500 plazas, menos de la mitad, para el curso 22-23, con un 16% menos de población, la oferta universitaria es de 12 plazas por cada mil habitantes, casi tres veces menos que la Ciudad de Trajano. La comparativa en colegios mayores y residencias es para echarse a llorar.

Si miramos camas hospitalarias, Sevilla cuenta con 4.58 camas públicas por cada 1000 habitantes frente a 2.8 en Málaga empatada por la cola con Almería. Lo que ha impulsado una creciente inversión privada hasta llevar a la “Muy Hospitalaria” a liderar Andalucía en número de camas privadas con 2.67 por cada 1000 habitantes. En 15 años habrá pasado lo mismo con las plazas privadas universitarias en Málaga.

Dos provincias sumamos casi el 50% del PIB de toda Andalucía. Con un crecimiento en 2022 del 7% del PIB hasta 38.700 millones la provincia de Málaga con un 12.7% menos de población aporta el 20% del PIB andaluz frente al 24% de la provincia de Sevilla. Estamos aún un 3.7% de renta per cápita por debajo de Sevilla, es cierto, pero solo la Junta emplea a 65.602 empleados públicos en Sevilla frente a 44.867 en Málaga. Sólo de nuevo Málaga y Almería cuentan con menos de un 20% del peso del empleo público en el total de asalariados.

A mí me gusta tender puentes y admirar a los demás, contamos con algunas de las mejores empresas en cada lado. Me llena de orgullo saber que Ibermática ahora nos propone la IA de AutoGPT y es parte de Ayesa, por ejemplo. A los alumni a los que hablé les pregunté por ellos, descendientes de los japoneses de Coria, por Inerco, por Scoobic, la Persán de los Yoldi, y por Iturri y varias otras empresas sevillanas emblemáticas. Me sorprendió que muchos no las conocieran. ¿Que hay una empresa sevillana que hace camiones de emergencias en Alemania, Brasil y Utrera? Tengo para mí que a Abengoa le dieron la puntilla con el bioetanol desde un despacho del Norte. Siempre será una grande para mí.

Pero llevo décadas viendo cómo la administración andaluza en los niveles 2, 3 y 4 está copada de hispalicentrismo. Cargos y altos funcionarios de Sevilla o afincados allí desde hace décadas que han desarrollado un profundo orientalismo. Ver Andalucía desde una óptica patrimonialista, desde un etnocentrismo de Barrio de Santa Cruz, desde el dominio de la estética y la forma, el de la Justicia y la Administración rogada, el de no poner al administrado en el centro y la Administración a su servicio. El de venga usted mañana de Larra y no perdonar el desayuno.

En Sevilla hay más de todo. Del CSIC 6 sedes, de la UE la JRC, 400 investigadores a sueldo de la UE en el Joint Research Centre. La sede de la Agencia Espacial Española también. Fenomenal.

En el Far East, la limosnita, eso sí, allí intentado repartir todos por igual, facultades de medicina para todos, aunque Granada debiera liderar y concentrar las economías de escala y ya lidera, por ejemplo, en plazas hospitalarias. Lo de la estrategia de especialización inteligente que pedía Europa ( S4Andalucia) aquí fue un choteo. La Junta en su web dice: “La especialización inteligente consiste en aprovechar los puntos fuertes que tenemos a nivel regional, las ventajas competitivas con las que contamos en Andalucía, y el potencial de excelencia de nuestra región. Para conseguir este escenario, debemos alinear las políticas económicas e industriales, con las de innovación, ciencia y tecnología.”

Hubo una época en que, cuando venía la presidenta o un Consejero al Far East, como si fuera año santo, todos a golpe de pito al “rendez vous”. ¿Por qué no estaría la Consejería de Salud en Granada o la de Agricultura en Almería, por ejemplo?

Miraba el “skyline” de la que para mí es una de las ciudades más bonitas del mundo con la misma sensación que miro París cuando subo a tomar un café a Montmatre. París y los parisinos, con ese sentido tan patrimonialista de que son los dueños de Francia. Cuánto daño hizo el jacobinismo. Piso Sevilla y me imagino el Guadalquivir antiguo, con el mar entrando mucho más adentro, la influencia de Tartesso, la ruta de los metales preciosos desde Asturias, los legionarios, llenos de cicatrices, algunos mutilados, cansados, recibiendo sus parcelas y el retiro de mano de Publio Cornelio Escipión, en Itálica. Veo a ese sabio visigodo Isidoro, luchando por preservar una época que se desvanece en el s. VIII para ceder a Córdoba la capitalidad del mundo en auge por 3 siglos más, y esa metrópolis renacentista y barroca del XV y el XVI cuando era la capital del mundo.

Me pregunto dónde se perdió el hilo. No fueron los Reyes católicos, desde luego, ellos establecieron Real Chancillería y Audiencia, Universidad, hospitales en Granada (el Far East). Hasta dispusieron que los sepultaran allí, su mayor éxito. En el siglo XV, sin duda, uno de los reinos más prósperos y ricos.

En los últimos 8 siglos, nuestro Far East estuvo 2 siglos más bajo influencia musulmana y sefardí que nuestro Far West (Sevilla 1248 con Fernando III y Málaga 1487 con Fernando II otro Trastámara, descendiente del de Antequera. La estructura de la propiedad, la actividad económica, su comercio con el Norte de África, y el Mediterráneo Oriental, el intercambio cultural con toda la Umma, fue absolutamente distinto. Como también lo fueron los destinos de Málaga y Granada en las guerras de conquista (no digo Reconquista). En Málaga se pasó por la espada, destierro o el cautiverio a la inmensa mayoría de la población. Solo un puñado de familias se salvaron. La crueldad fue máxima y ejemplarizante por haberse resistido y para que Granada tomara nota. No estaba de moda hablar de genocidio, pero fue un exterminio.

Pienso que el declive de Oriente empezó en 1525 cuando se crea la Real Audiencia de los Grados en Sevilla, pero no es más que una idea que quiero estudiar. ¿Dónde se perdió el hilo? Quizá los enormes latifundios trabajados por jornaleros sin tierra, quizá el robo a la Iglesia que se llamó desamortización, la enajenación de los montes y espacios comunales públicos de un liberalismo anticlerical, tan torpe como radical. Fernando VII y la reorganización de Cádiz de 1812 no ayudaron. Aun así, los Decretos de Nueva planta mantuvieron una suerte de Oriente con la audiencia Territorial de Granada englobando Almería, Jaén y Málaga. Quizá el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz en 1717.

Un alma liberal desde finales del XVIII y muy especialmente desde las Cortes de Cádiz y una apertura tardía del puerto al comercio con América con el Reglamento de libre comercio de 1778, que abre 13 puertos de la España Europea al comercio con 27 de la España Americana y el impulso empresarial de Heredia, Larios, Loring hasta que la crisis financiera mundial de final del XIX quiebra el Banco de Málaga, el comercio con América y la filoxera que la apuntilla, deja huellas diferentes en las dos comunidades.

Aviones italianos ametrallando indiscriminadamente a los que huían en la Desbandá mientras Queipo de Llano desde Sevilla manipulaba desde la radio pueden ser los dos extremos históricos y tristísimos de la distancia Este- Oeste. Una distancia cultural que no está siendo superada.

El dominio de la estética, de la forma, del quién eres, de dónde procedes, de un concepto de abolengo 4.0 que prima el con quién haces las cosas por encima de qué cosas haces y para qué, es una diferencia cultural fundamental. Lo importante de las cosas no es solo lo que parecen sino su fondo, lo que son, su significado profundo.

La Universidad de Málaga tiene una Facultad de Turismo que puntúa entre las primeras del mundo en el ranking de Shanghai. En Marbella tenemos Les Roches, una de las mejores instituciones educativas en “hospitality services” del mundo. La inversión turística, los museos los cruceros llegan aquí. La Empresa pública de turismo y deporte tiene sedes en Málaga y Sevilla. Qué bueno sería que la Consejería también estuviera aquí, en el far East.

Recuerdo lo que decía la estrategia Ris3 de Andalucía: “La especialización inteligente invita a cada región a confeccionar su propia estrategia de innovación y a romper con las barreras que impiden introducir cambios en la estructura organizativa e industrial de la región. La Especialización Inteligente nos invita a experimentar.” Yo creo que no se lo cree ni el que lo escribió.

Cada vez que voy a California y veo que las universidades públicas del Estado - ojo , un Estado que nos supera a toda España y que fue hasta hace menos de dos siglos parte de la España Americana - se llaman UC (University of California ) en Los Ángeles, Santa Clara, San Diego, Santa Bárbara. Me voy al País Vasco, que nos supera en PIB per cápita de largo, en industria, I+D , etc, y fundamentalmente, tienen un Centro Tecnológico TECNALIA (en expansión, por cierto ) y, sobre todo, una sola Universidad Pública con la UPV con varios campus en el territorio, pero gobierno en Vitoria, la capital más pequeña, la provincia más pobre y la más equidistante, 62 kilómetros a Bilbao y 100 a San Sebastián.

Las diputaciones forales, metidas hasta las trancas, en el desarrollo de los territorios y coinvirtiendo en su centro tecnológico. Ya sé que ellos recaudan sus impuestos, pero sobre todo los administran muchísimo mejor. Reduciendo la desigualdad via educación e inversión en I+D+i. Nosotros llevamos años devolviendo fondos europeos y la historia de nuestros centros tecnológicas es una tragedia con contadas e ilustres excepciones. Es para ponernos de cara a la pared en el rincón de pensar. Lo bello de la geografía comparada es que te puedes mirar la historia de la SPRI vasca y la de IDEA y analizar el resultado tras varias décadas.

¿Se imaginan ustedes que solo hubiera, como en el País Vasco, una sola Universidad de Andalucía con los campus que fueran necesarios? Seríamos la mayor del Sur de Europa en número de profesores, doctores, investigadores (18.191 PDI’s), alumni internacionales (19.400 tercera tras Madrid y Cataluña), titulaciones (486 Grados por encima de Madrid y Cataluña), máster (26.463 alumnos) ...

Hay que mirar Andalucía desde la periferia, desde Vélez Rubio, o el Almanzora, desde los Pedroches, desde Bolonia, desde Punta Umbría, desde Vélez Málaga o desde Cazorla. Hay que sumar lo que nos hace más fuertes sin esa pulsión de llevárselo todo a Sevilla, sino repartiendo juego y vertebrando, a la vasca, a la suiza.

Pienso en la RIS3 y lo que dice :“Identificar los activos únicos en nuestra región, además de los entornos tradicionales y emergentes donde tenemos mayor potencial competitivo. En estas áreas deberán concentrarse los recursos económicos que se dediquen a la I+D+i. Conseguiremos así posicionar a Andalucía en mercados globales concretos, e incorporar a nuestra región en cadenas de valor internacionales, alcanzando a la vez el objetivo de atraer inversión privada, y la atención de inversores internacionales.”

Tenemos el tercer mayor aeropuerto del sur de Europa, con más de 300 destinos internacionales, lo que un día fue el puerto de Sevilla y luego el de Cádiz lo tenemos ahora en Málaga. ¿De verdad no vamos a poner toda la carne en el asador para que esto sea la ventana de la internacionalización, de la atracción de talento y tecnología, de inversores, de cultura de todos? Los galeones de antes son los aviones de ahora. Sevilla lidera en Aeroespacial, Córdoba en Veterinaria, Agronomía, y cuenta con el centro logístico OTAN, Cádiz con la tecnología naval y la economía azul, Huelva con minerales y agro, Almería lidera en Agro y tecnologías innovadoras en piedras sintéticas, biotecnologías, Granada farma y salud, Málaga turismo, cultura, agro y tecnologías digitales ...

Hay políticas trasversales que debieran ser misiones de todos, agua desalinizada con renovables, energía sostenible y barata para el agro, micro embalses, interconexión de cuencas, depurado y reutilización de recursos hídricos, orgánicos, plásticos y metales. Las minas del futuro son los vertederos .

A nivel transversal necesitamos escuelas primarias en todas partes del máximo nivel. Maestros que sepan, que enseñen, bien incentivados, medidos, evaluados y retribuidos. Educación secundaria y formación profesional dual excelente en todo el territorio, pero una redistribución de las facultades para concentrar y especializar los campus de las 8 provincias. Si todos los estudiantes de Andalucía quieren ir en bus urbano a la facultad tendremos facultades mediocres en lugar de una o dos excelentes en cada área.

Me pregunto si los altos funcionarios de la administración de Andalucía conocen y comparten la mentalidad que defiende la RIS3: “La especialización inteligente invita a cada región a confeccionar su propia estrategia de innovación y a romper con las barreras que impiden introducir cambios en la estructura organizativa e industrial de la región. La Especialización Inteligente nos invita a experimentar.” A mi me leen la cartilla cada vez y me recuerdan el principio de legalidad: “lo que no está regulado no puede hacerse”. Olé, ¡que viva la experimentación y los “sandboxes” regulatorios!

Con más de 25.000 profesionales trabajando en tecnología en Málaga andamos mendigando un puñado de plazas en titulaciones de gran interés como la IA o la Ciberseguridad a pesar de ser la primera universidad española en tener un grado en estas materias mientras contemplo atónito las más de 50.000 plazas de formación universitaria de Sevilla. Nos cuesta la vida conseguir cuatro perras para contratar 10 sabios internacionales. En fin.

Hay una comunidad que nos supera en centralismo, Aragón, les excusa que la provincia de Zaragoza tiene 987.000 habitantes frente a 218.000 de Huesca o 146.000 de Teruel. Aun así, tienen campus en Huesca (14 Grados) y Teruel (9 Grados para una ciudad de 35.900 habitantes más pequeña que Antequera) de la única universidad pública que debiera llamarse Universidad de Aragón en lugar de Universidad de Zaragoza (Unizar). En cualquier caso, los alumnos de Huesca que quieren cursar medicina hacen los 3 primeros años en Huesca y el resto de la carrera en Zaragoza, a 45 minutos de bus. ¿Se imaginan un modelo igual? ¿Una combinación de lo de los vascos y los aragoneses?

Cualquier cosa mejor que la mediocridad o esa sensación terrible de que para destacar en algo te tienes que apañar sin tu gobierno, que lo haces a pesar de, no con el apoyo de. Eso no es la especialización inteligente, eso es la centralización jacobina e irracional, el piloto automático, más de lo mismo. Seamos, en la era digital, primero un Euskadi 2.0 y luego una Suiza a nuestra manera. Nosotros no tenemos lastre ni industrias que reconvertir. Vamos ligeros de equipaje a por la economía digital. Esto va de personas formadas. Talento no nos falta, plazas sí.

Y vio Dios que era bueno.

