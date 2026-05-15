Giro en el futuro del río Chíllar: la Junta activa ya la reapertura del paraje de Nerja

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía avanza en la reapertura del río Chíllar bajo un modelo de acceso controlado y gestión privada. Se han admitido dos propuestas empresariales para gestionar actividades turísticas sobre el cauce del río: Iniciativas Turísticas Ardales y Construcciones Sánchez Domínguez-SANDO. El Boletín Oficial de la Junta abre un periodo de un mes para alegaciones y consulta pública de la documentación. El paraje del río Chíllar lleva casi tres años cerrado al uso recreativo y la decisión final dependerá de la evaluación de las ofertas presentadas.

La Junta de Andalucía da un nuevo paso en el expediente para reabrir el río Chíllar, en Nerja, bajo un modelo de acceso controlado y gestión privada.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este viernes confirma que el procedimiento sigue adelante con dos propuestas admitidas y abre ahora un periodo de información pública de un mes.

El acuerdo se refiere a la autorización de ocupación del dominio público hidráulico para desarrollar actividades turísticas sobre el cauce del río Chíllar.

Según el texto oficial, en el trámite de competencia de proyectos se han presentado dos iniciativas. Una de ellas promovida por Iniciativas Turísticas Ardales, S.L.U., vinculada a Travelnatura, y otra por Construcciones Sánchez Domínguez-SANDO, S.A.U.

La publicación en el BOJA activa un plazo de un mes para presentar alegaciones, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Durante ese periodo, la documentación podrá consultarse en el portal de la Junta de Andalucía o de forma presencial en la sede de la Delegación Territorial en Málaga.

Un paraje cerrado desde hace años

El movimiento administrativo se produce en un contexto de fuerte expectativa sobre la posible reapertura del paraje, cerrado para uso recreativo desde hace casi tres años.

La reactivación del expediente llega después de que la Junta retomara a finales de enero el procedimiento de competencia de proyectos, tras un primer intento fallido en el que fueron descartadas varias propuestas empresariales.

En esta nueva fase, el proceso se centra en comparar las ofertas admitidas y en recabar los informes sectoriales necesarios antes de decidir cuál resulta más ventajosa.