Robo con violencia a una anciana de 90 años y en silla de ruedas en Mijas: el autor fue detenido minutos después

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre asaltó con violencia a una anciana de 90 años en silla de ruedas en Mijas, robándole el bolso tras un forcejeo. La rápida intervención de la Policía Local, alertada por un vecino, permitió detener al autor minutos después del robo. Los agentes recuperaron el bolso y otros objetos personales que el ladrón había arrojado durante la huida. La víctima no sufrió lesiones graves y fue atendida por su hija tras el incidente.

Un hombre fue detenido en la madrugada del domingo al lunes en Las Lagunas, en Mijas, después de asaltar con violencia a una mujer de avanzada edad que se desplazaba en silla de ruedas, a la que arrancó el bolso tras un forcejeo antes de huir.

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche en la calle San Javier, donde un vecino alertó a una patrulla de la Policía Local que se encontraba de servicio en la zona. Según fuentes municipales, el agresor abordó a la víctima en plena calle, dándole un tirón del bolso y llegando a forcejear con ella antes de escapar por calle Verónica.

Cuando los agentes llegaron, la mujer ya estaba siendo atendida por varios vecinos. La Policía activó de inmediato un dispositivo de búsqueda con apoyo de otras unidades logrando localizar a un individuo que coincidía con la descripción facilitada por este vecino entre las calles Verónica y Azucena. Al detectar la presencia policial, el caco trató de huir, aunque fue interceptado a escasa distancia.

Durante el registro, los agentes recuperaron documentación personal, tarjetas sanitarias y bancarias, así como otros efectos pertenecientes a la víctima. Parte de los objetos sustraídos, incluido el bolso, habían sido arrojados durante la huida, aunque también han podido ser recuperados.

El hombre, del que no han trascendido datos, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y ha sido trasladado posteriormente a dependencias de la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial, tras pasar por un centro de salud para la elaboración del parte médico.

La víctima, de 90 años, explican las fuentes, pese a lo traumático del momento, no ha presentado lesiones de gravedad. Los agentes contactaron con su hija, que se desplazó de inmediato a la zona, confirmando que los objetos que habían sido recuperados pertenecían a su madre, y se hizo cargo de ella.

El concejal de Seguridad, Juan Carlos Cuevas, ha destacado que “la rápida actuación de los agentes fue clave para localizar y detener al presunto autor en cuestión de minutos”, y ha subrayado también la importancia de la colaboración ciudadana. “Hablamos de un hecho especialmente sensible, ya que la víctima es una persona de edad avanzada y en situación de vulnerabilidad”, ha señalado.

Cuevas ha insistido en que la presencia policial constante permite actuar con rapidez y ha añadido que “cuando existe colaboración entre ciudadanos y policía, los resultados son mucho más efectivos”.