La Guardia Civil entra en una vivienda envuelta en llamas y salva a dos personas en Mijas

El incendio fue extinguido finalmente por los bomberos de Mijas tras el rescate y la intervención inicial de los guardias civiles.

Los agentes utilizaron una manta ignífuga y un escudo para protegerse y lograron sacar a las víctimas, una de ellas de avanzada edad, entre humo denso.

El incendio, causado por un cuadro eléctrico en la fachada, provocaba detonaciones y proyección de material incandescente.

Agentes de la Guardia Civil de Marbella rescataron a dos personas atrapadas en una vivienda en llamas en Mijas Pueblo.

Agentes de la Compañía de la Guardia Civil de Marbella (Málaga) han rescatado a dos personas del interior de una vivienda que se encontraba en llamas en Mijas Pueblo.

Según han informado desde la Benemérita, una llamada telefónica al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas alertaba del incendio. Cuando los guardias civiles llegaron al lugar comprobaron la existencia de un violento incendio originado por un cuadro eléctrico instalado en la fachada del inmueble que producía continuas detonaciones con proyección de material incandescente.

Así, en ese momento los agentes se percataron de que en el interior de la vivienda había dos personas atrapadas, una de ellas de avanzada edad, sin posibilidad de abandonar el domicilio de manera segura y cuya vida podría correr serio peligro en caso de que el fuego se propagara al interior del inmueble.

Dada la extrema urgencia, los guardias civiles decidieron hacer uso de una manta ignífuga de un solo uso y de un escudo de dotación que llevaban en el vehículo oficial con la que lograron evitar las proyecciones de material incandescente que desprendía el cuadro eléctrico.

Una vez dentro de la vivienda, que se encontraba envuelta en un denso humo, pudieron rescatar con éxito a estas dos personas por la única salida vía de escape hacia el exterior.

Una vez rescatadas, los agentes acordonaron un perímetro de seguridad en el inmueble e intentaron evitar que el fuego se propagase al interior de la vivienda, no logrando este último objetivo debido a la virulencia del fuego.

Por último, han indicado que el incendio fue extinguido definitivamente tras la intervención de una dotación de bomberos de Mijas que llegó al lugar.