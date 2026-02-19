Tres detenidos por robos en establecimientos públicos en Mijas: en uno de ellos apuñalaron a la dependienta

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos de ellos padre e hijo, por la comisión de cinco delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones en establecimientos públicos de la localidad malagueña de Mijas. En uno de ellos, de hecho, la dependienta resultó apuñalada.

La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos producidos en comercios y establecimientos de la citada localidad malagueña desde el mes de octubre.

Los detenidos habrían perpetrado hasta cinco robos en diversos establecimientos comerciales utilizando armas blancas de grandes dimensiones para coaccionar a los empleados, mostrando una gran agresividad con el fin de obtener la recaudación.

Así, en uno de los robos, ante la negativa de la empleada de darle el dinero de la caja registradora, uno de los asaltantes le propinó varias puñaladas con un cuchillo, resultando ésta con lesiones de carácter leve ya que, gracias a la intervención de un compañero, el agresor emprendió la huida.

Tras las gestiones llevadas a cabo se procedió a la identificación, localización y detención de dos de los autores, padre e hijo, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó el ingreso en prisión para el progenitor.

El tercer implicado ya se encontraba cumpliendo condena en prisión por la comisión de otros delitos similares. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mijas.