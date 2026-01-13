'Primera piedra' del nuevo complejo sanitario de Mijas: la Junta de Andalucía licita el proyecto constructivo

La Junta de Andalucía pone la primera piedra en su ambiciosa apuesta por construir un nuevo complejo sanitario en Las Lagunas de Mijas.

Y lo hace con la licitación del contrato para redactar el anteproyecto, el proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud del futuro Centro de Salud y Centro de Alta Resolución de Procesos (CARP).

Este servicio tiene un precio inicial de 625.000 euros (IVA incluido) y un plazo de 150 días. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 9 de febrero de 2026, según la documentación técnica y la memoria justificativa oficiales.

​El nuevo edificio albergará en una sola infraestructura el actual CARE de Mijas, el Centro de Salud Las Lagunas, el SUAP Las Lagunas, la Unidad de Salud Mental hoy ubicada en el mercado del Boquetillo (Fuengirola) y la base del 061‑Mijas.

El objetivo es ofrecer una atención más integral y resolutiva, mejorando accesibilidad, tiempos de espera y coordinación entre atención primaria, especializada, salud mental y emergencias.

Saturación de espacios

La memoria justificativa del Servicio Andaluz de Salud subraya que el actual CARE de Mijas presenta saturación de espacios, infraestructura obsoleta y limitaciones para ampliar cartera de servicios, mientras que el centro de salud de Las Lagunas, inaugurado en 1993, se ha quedado insuficiente y necesita reformas por deterioro arquitectónico.

La Unidad de Salud Mental en el Boquetillo se considera inadecuada por falta de espacio y por su ubicación en una zona degradada, con suciedad en los accesos y negocios como salones de juego en la planta baja, y la base del 061 está en el aparcamiento del Parque Acuático Mijas, donde en verano tiene dificultades para movilizar las unidades.

​Dónde se ubicará y qué se proyecta

Según el pliego técnico, el proyecto se desarrollará en una parcela del sector Parque de Las Lagunas II, delimitada por la avenida de Comares y varias calles adyacentes.

Se trata de un suelo calificado como equipamiento público, con 12.365 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad máxima de 30.912,5 metros cuadrados construidos, reservados para usos sociosanitarios.

​El contrato licitado por la Junta contempla la redacción de toda la documentación necesaria para construir un edificio que incluya el centro de salud, el CARP, un aparcamiento subterráneo de una planta que ocupe toda la parcela y un aparcamiento en superficie en la zona no edificada.

El proyecto deberá ajustarse a la Guía de Diseño de Centros de Atención Primaria del SAS, al PGOU de Mijas y a la normativa de edificación, accesibilidad, seguridad, residuos y eficiencia energética, incorporando, entre otros, instalaciones de bajo consumo y previsión de generación fotovoltaica.

​A quién atenderá

El nuevo CARP de Mijas estará dimensionado para una población de referencia de 179.161 habitantes, sumando los 93.302 vecinos de Mijas y los 85.859 de Fuengirola, tercer y cuarto municipio más poblados de la provincia tras Málaga y Marbella.

La memoria recuerda que esta población se triplica en los meses de verano por el turismo de playa y de golf en la Costa del Sol, lo que tensiona de forma especial los servicios de urgencias de atención primaria.

​En cuanto a cartera asistencial, el nuevo complejo integrará la actividad del CARE de Mijas (consultas de especialidades como traumatología, digestivo, dermatología, cardiología, urología, neumología, oftalmología, ORL, cirugía general, ginecología y medicina interna, junto a radiología, ecografías y pruebas funcionales) y la del CS Las Lagunas y SUAP, que ya ofrecen cirugía menor, planificación familiar de segundo nivel, ecografías, teledermatología, teleconsultas AP‑AE, radiología convencional, mamografía, fisioterapia, odontología y una amplia cartera de enfermería comunitaria.

Además, permitirá reubicar la Unidad de Salud Mental en un entorno sanitario y dotar de una base más adecuada al 061, con acceso directo a la red viaria sin interferencias de usos lúdicos como el parque acuático.

