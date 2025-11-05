Mijas acoge la quinta cita del Pickle Pro Tour 2025

Una mujer en un campeonato de Pickleball en España.

Mijas será escenario de la quinta parada del Pickle Pro Tour 2025, la competición impulsada por la Real Federación Española de Tenis, que celebra su penúltimo evento del calendario antes del cierre de temporada.

Durante las jornadas del jueves y viernes, 6 y 7 de noviembre, el Club de Tenis y Pádel Lew Hoad albergará la fase de grupos de la categoría profesional, además de todos los encuentros correspondientes a la categoría Talent. Los participantes buscarán avanzar en un torneo que promete un alto nivel de juego.

El fin de semana, 8 y 9 de noviembre, la acción se trasladará al auditorio del Gran Parque de La Costa del Sol, donde se disputarán los duelos decisivos en la pista central, en un entorno preparado para recibir a jugadores y aficionados en una atmósfera vibrante.

De los 148 inscritos, veinte proceden del extranjero, representando a once nacionalidades distintas, entre ellas España, Estados Unidos, Italia, Polonia y Venezuela. Seis parejas mixtas, masculinas o femeninas estarán compuestas íntegramente por deportistas internacionales.

Será una prueba de fuego para el parque de Mijas, que inicia sus pruebas finales de carga, aforo y seguridad este fin de semana, antes de su inauguración oficial, con esta competición deportiva.

Según informan desde el ayuntamiento mijeño, lla entrada se realizará únicamente por el acceso principal, junto a la venta La Morena, de manera que se limitará el acceso a la zona deportiva en la que se jugarán los partidos. No se permitirá el paso a otras áreas del Gran Parque, en virtud de las pruebas de carga planificadas por el Ayuntamiento de Mijas.

"Una vez adjudicados los tres contratos imprescindibles (jardinería, mantenimiento y seguridad) para la puesta en servicio de la infraestructura –cuyos 270.000 metros cuadrados lo convertirán en el mayor parque urbano de Andalucía–, estas pruebas de carga son el último paso antes de su apertura oficial", indican.