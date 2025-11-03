Luto en el fútbol de Málaga: muere Jairo Corbacho, un jugador adolescente que ha pasado por clubs de toda la provincia

Luto en el fútbol malagueño. Jairo Corbacho Bornao, un adolescente futbolista que ha militado en varios equipos de la provincia de Málaga, ha fallecido este fin de semana.

Su partida ha provocado un gran dolor entre varios clubes de la zona, como el Vázquez Cultural o La Cala Mijas. La Real Federación Andaluza de Fútbol también ha anunciado la noticia a través de sus redes sociales dando el pésame a la familia

"Desde la RFAF estamos consternados con el fallecimiento de Jairo Corbacho Bornao, joven jugador que militó en varias clubes de la provincia. Hijo de la presidenta del CD Torreón Cala de Mijas Femenino, Miriam Bornao. Ánimo a ella, a toda la familia y amigos", han publicado desde la RFAF en sus redes sociales, con una imagen del chaval vestido de corto.

Ana Mata, alcaldesa de Mijas, también ha compartido su pésame a la familia en sus redes sociales: "No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan grande. No hay derecho a que algo así le ocurra a un chico tan joven, tan lleno de vida y de futuro. En momentos como este, todo consuelo parece imposible. Solo quiero trasladaros mi más sentido y sincero pésame. Estoy con vosotros de corazón, y aquí me tenéis para lo que necesitéis, hoy y siempre".

El suceso ha provocado la reacción de prácticamente todos los clubes a lo largo y ancho de la provincia. Clubes como el Candor CD, CD Compadres, el Atlético Portada Alta o el Pablo Picasso. Este último, en concreto, ha mandado unas bellas palabras de apoyo a Miriam Bornao: "Os damos mucha fuerza, son momentos muy duros… pero sabemos que tú eres fuerte, eres una guerrera, deseamos verte por los campos de fútbol con esa sonrisa y esas ganas por este deporte que te caracteriza".