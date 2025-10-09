Cordia inicia las obras de un gran complejo residencial con más de 500 viviendas en el Cerro del Águila de Mijas

La promotora Cordia pone en marcha la maquinaria para levantar en los próximos años más de 500 viviendas en el enclave natural de Cerro del Águila, en Mijas.

La operación, que se va a desarrollar en diferentes fases, ha vivido este jueves el pistoletazo de salida con la colocación de la primera piedra de las primeras 71 unidades del residencial, bautizado con el nombre de 360° by Cordia.

La nueva promoción viene a sumarse al primer proyecto de la compañía en España, el edificio Jade Tower, de Fuengirola, con la práctica totalidad de las unidades ya vendidas y diversos reconocimientos internacionales.

Imagen del acto de puesta de primera piedra.

"Este proyecto no es solo un complejo residencial, sino un estilo de vida único, con impresionantes vistas que alcanzan hasta África y con servicios excepcionales", ha explicado Tibor Földi, presidente del Consejo de Administración de Cordia Group.

El cuidado diseño moderno y funcional firmado por el reconocido estudio HCP Arquitectos, garantiza la integración cuidada en el enclave y la construcción respetuosa con el medio ambiente en todas las fases.

El conjunto residencial se desarrollará de acuerdo con los estándares de sostenibilidad de BREEAM y contará con un certificado energético de clase A.

Primera fase

La primera fase constará de 71 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, además de áticos con 4 dormitorios, amplias terrazas, ventanales de suelo a techo para favorecer la entrada de luz natural y jardines privados en las plantas bajas, con superficies que van desde los 77 hasta los 380 metros cuadrados.

Esta primera pieza estará compuesta de seis edificios de baja altura. Todos tendrán vistas al mar y al campo de golf y una ubicación privilegiada a escasos metros del futuro Gran Parque de Mijas y el hipódromo.

"Es un lugar ideal para familias que buscan crecer en un espacio seguro, rodeado de zonas verdes y con acceso cercano a colegios, centros de salud y servicios esenciales, pero también una excelente opción para quienes desean una segunda residencia junto al mar, bien comunicada y próxima al aeropuerto", ha enfatizado Mauricio Mesa Gómez, director general en España de Cordia.