Un joven de 24 años agrede y retiene durante días a su madre, de 61, en Mijas (Málaga)

Agredió a su madre y la tuvo retenida durante varios días sin salir de casa en Mijas. Ahora la Policía Local lo ha detenido por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando, al parecer, se había producido la mencionada agresión en un establecimiento de Mijas Pueblo, donde, al personarse, los agentes comprobaron que el joven, de 24 años, había pegado a su madre, de 61, que manifestó entonces haber sido retenida durante días en su domicilio sin poder salir, según han explicado fuentes policiales.

Tras corroborar la versión de la víctima con diversos testigos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar y fue trasladado a la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

Asimismo, agentes de la unidad de paisano del mismo cuerpo acompañaron a la mujer a las dependencias de la Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.