Una empleada del hogar, detenida por robar más de 6.000 euros de la casa donde trabajaba en Mijas

Una mujer ha sido detenida en Fuengirola como presunta autora de un robo de dinero en efectivo en la vivienda donde trabajaba como empleada del hogar, que estaba ubicada en Mijas.

Así lo han confirmado este viernes fuentes de la Benemérita, quienes explican que la investigación se inició tras la denuncia de los propietarios de una vivienda de Mijas por la sustracción de 16.000 euros en efectivo que estaban guardados en una caja fuerte y que era fruto de la actividad empresarial de hostelería de los mismos.

Tras las gestiones llevadas a cabo, los agentes comprobaron que este dinero había sido presuntamente sustraído por la mujer que realizaba las tareas del hogar en la vivienda, la cual se habría aprovechado de su condición para sustraer poco a poco diversas cantidades de dinero en la misma sin que los propietarios de la casa se dieran cuenta.

Por todo ello, se procedió a realizar un registro en la vivienda de la detenida en el municipio de Fuengirola, recuperándose 6.200 euros en efectivo y otros 500 dólares americanos. De inmediato, se procedió a la detención de la mujer por un delito continuado de hurto, constándole además dos requisitorias en vigor para su búsqueda y detención por otros delitos, siendo puesta a disposición de la autoridad judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión.

Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas.