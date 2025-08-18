Mijas concluye la obra del Gran Parque de la Costa del Sol: pistas deportivas, skate park y anfiteatro para 1.500 personas

Imagen del Gran Parque de la Costa del Sol, en Mijas.

Importante novedad con el Gran Parque de la Costa del Sol, construido en el municipio de Mijas. Tras varios meses de espera, la alcaldesa de la localidad, Ana Mata, ha anunciado la recepción de las obras de la zona verde, que cuenta con unos 270.000 metros cuadrados.

"Es una gran noticia puesto que supone que ya se han completado las obras. Hemos realizado algunas modificaciones del proyecto inicial para ganar en operatividad y que el resultado sea el que todos esperamos", ha explicado la regidora.

En lo que respecta al mantenimiento del parque, el Consistorio sacó a concurso el servicio por 3,29 millones de euros anuales durante tres años.

Infografía de uno de los espacios previstos en el Gran Parque de la Costa del Sol.

El pliego se dividió en tres lotes: mantenimiento de jardinería (2,35 millones anuales), seguridad (392.000 euros) y conservación y mantenimiento de instalaciones y equipamientos (544.000 euros).

La pretensión municipal es abaratar el coste distribuyendo diferentes concesiones para la explotación de servicios.

Una vez que se hayan adjudicado los tres lotes, está previsto organizar una jornada de puertas abiertas para que los vecinos conozcan la instalación.

Características

El Gran Parque de la Costa del Sol dispone de 270.000 metros cuadrados, que dan cabida a más de 2.900 árboles.

Uno de los ajustes realizados en estos meses ha sido el cambio de la tipología de la masa de arbolado y de arbustos para reducir el consumo de agua, pasando de un consumo de 1.350 metros cúbicos al mes a unos 350.

En cuanto a las características de las instalaciones, dispone de pistas deportivas para baloncesto y fútbol 5, un parque canino en la zona sur y un anfiteatro con capacidad para 1.500 personas para realizar actividades culturales y festivas.

También hay cinco zonas de juegos infantiles, un skate park, un splash park y aparatos biosaludables repartidos por el área. Todo ello se completa con un gran lago que es navegable.

El Gran Parque de Mijas se extiende en longitud desde los terrenos del cementerio hasta llegar a la urbanización de Cerros del Águila y en anchura hasta las inmediaciones de la Venta de la Morena, en el área conocida como El Ahogadero.

El presupuesto ha ascendido a 26,6 millones de euros (IVA incluido) y en una segunda fase se mejorarán los accesos con la ejecución de dos puentes sobre el río Fuengirola. En septiembre está prevista la aprobación de dicho proyecto.