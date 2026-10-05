En libertad el médico detenido tras la muerte de una enfermera en un hotel de Marbella que consumió fármacos y opiáceos

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LO ESENCIAL Las claves El médico detenido por la muerte de una enfermera en un hotel de Marbella ha quedado en libertad provisional. La juez le impone la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte, al apreciar arraigo y ausencia de riesgo de destrucción de pruebas. La investigación analiza presuntos delitos contra las personas con resultado de muerte, contra la salud pública y hurto continuado. La causa se remitirá a la Sección de Violencia del Tribunal de Instancia de Fuengirola al considerarse que podría tratarse de un caso de violencia de género.

El médico detenido en relación con el fallecimiento de una enfermera con la que se encontraba hospedado en un hotel del municipio ha quedado en libertad provisional, según lo acordado por la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella. La defunción de la víctima se produjo tras la administración a la fallecida de fármacos y opiáceos proporcionados por el facultativo.

Debido a la fase inicial en la que aún se encuentra la causa, la investigación judicial se está tramitando por la presunta comisión de un delito contra las personas con resultado de muerte, un delito contra la salud pública y un delito continuado contra el patrimonio en la modalidad de hurto, según las fuentes consultadas por el periódico.

Tras considerar que el detenido cuenta con arraigo en el municipio y no hay temor a la destrucción de pruebas que ya se habían recogido en el lugar de los hechos, la juez instructora acordó la puesta en libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaporte.

En este punto, la acusación particular que representa al marido de la fallecida solicitó el ingreso en prisión del médico al estimar que los hechos podían constituir entre otros un delito de homicidio con dolo eventual.

Aunque el detenido se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial, hasta el momento la investigación policial ha podido determinar por medio de testigos y de las pruebas halladas en el lugar que tanto el facultativo como la enfermera fallecida podrían haber mantenido una relación sentimental dado que los encuentros en este mismo hotel tenían lugar desde hacía un año aproximadamente.

Durante las citas ambos se administraban opiáceos y otros medicamentos para dormir. Estos medicamentos eran retirados del Hospital Universitario Costa del Sol, centro en el que ambos trabajaban.

Considerando la relación de pareja que mantenían el detenido y la fallecida, la juez instructora ha considerado que los delitos puedan ser constitutivos de un caso de violencia de género por lo que ha decidido inhibirse en favor de la Sección de Violencia del Tribunal de Instancia de Fuengirola, que es el partido judicial al que corresponde el lugar de residencia de la fallecida.