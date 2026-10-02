Un agente y un vehículo de la Policía Nacional. Policía Nacional

Detienen a un médico en Marbella tras el fallecimiento de una mujer de 56 años con la que se alojaba en un hotel

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detiene en Marbella a un médico de 66 años tras la muerte de una mujer de 56 con la que se alojaba en un hotel. Los hechos ocurrieron la noche del jueves en un establecimiento del polígono industrial La Ermita; la mujer no despertó a la mañana siguiente. Según fuentes policiales, la pareja habría consumido fármacos y se investiga si fueron sustraídos del Hospital Universitario Costa del Sol, donde ambos trabajaban. El hospital lamenta la muerte de la enfermera y asegura que colaborará con la Policía y la Justicia para esclarecer los hechos.

Un médico ha sido detenido en Marbella tras el fallecimiento de una mujer con la que se estaba alojando en un hotel del municipio. La Policía Nacional tiene abierta una investigación para esclarecer los hechos.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves en un pequeño hotel ubicado en el polígono industrial La Ermita.

Todo apunta, según fuentes policiales, a que la pareja, él de 66 años y ella enfermera de 56, habrían consumido fármacos y ella no despertó a la mañana siguiente.

Ambos trabajaban en el Hospital Universitario Costa del Sol y los agentes investigan si los fármacos fueron sustraídos del centro sanitario marbellí.

Desde el centro hospitalario lamentan profundamente la muerte de su compañera. En cuanto a los hechos, remarcan que están en manos de la Policía y de la Justicia que ha abierto una investigación y hacen hincapié en que colaborarán con ellos en todo lo que sea posible.