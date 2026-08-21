70 millones por una casa en Marbella: así es la mansión de 5.600 metros con cine, spa y garaje para 42 coches

Imagen de una gran mansión en Marbella, tasada en 70 millones de euros. Idealista

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Las claves Generado con IA Villa Bellagio en Marbella se vende por 70 millones de euros y cuenta con 5.600 m², 13 suites, cine, spa y un garaje para 42 coches. La mansión está situada en una parcela de 14.000 m² en Sierra Blanca y dispone de piscina infinita, comedor para 14 personas y tecnología de hogar inteligente. Otras propiedades de ultralujo destacadas incluyen una finca de 34 millones en Benahavís, una villa de 46 millones en Mallorca, y residencias en Madrid y Barcelona por más de 20 millones.

Hay casas que parecen pertenecer al mercado inmobiliario y otras que directamente parecen concebidas para no tener que salir de ellas nunca.

En Marbella se anuncia una de estas últimas. Villa Bellagio, en la exclusiva urbanización de Sierra Blanca, tiene un precio de 70 millones de euros y reúne unas dimensiones y unas prestaciones poco habituales incluso dentro del mercado residencial de lujo: 5.600 metros cuadrados construidos, 13 suites, una piscina infinita de 22 metros, spa, cine, bolera profesional y espacio para 42 vehículos.

El inmueble aparece anunciado en Idealista. Es, de hecho, la más exclusiva de todas las recopiladas de todo el país en el popular portal inmobiliario y forma parte del mercado del ultralujo de la Costa del Sol.

Villa Bellagio no está sola en esta selección de inmuebles absolutamente alejados del bolsillo de la inmensa mayoría. En la selección de propiedades analizada aparecen también otra finca de 34 millones de euros en Benahavís, una villa de 46 millones en Mallorca, otra de 20,5 millones en Madrid y una de 20 millones en Barcelona.

Villa Bellagio se encuentra en Sierra Blanca, Marbella y ocupa una parcela privada de 14.000 metros cuadrados. Tiene vistas panorámicas al Mediterráneo. La vivienda alcanza unos 5.600 metros cuadrados construidos y dispone de 13 suites.

Otra imagen de Villa Belagio. Idealista

El gran salón se abre hacia una amplia terraza cubierta desde la que se contempla el Mediterráneo. Frente a ella, una piscina infinita de 22 metros busca precisamente ese efecto visual de continuidad con el horizonte.

La vivienda cuenta además con un comedor para 14 personas, una cocina de exposición de 60 metros cuadrados, otra cocina de servicio y una zona de barbacoa exterior.

13 suites, spa, cine y una bolera profesional

Villa Bellagio dispone de 13 suites. Cuatro de ellas, de unos 40 metros cuadrados, están en la planta principal, mientras que otras ocho, de unos 50 metros cuadrados, se sitúan en la planta superior.

La planta inferior está dedicada al bienestar y al ocio. Allí se encuentra un spa de cinco estrellas con piscina cubierta climatizada, hammam, sauna finlandesa, gimnasio, sala de masajes y salón de peluquería y manicura.

Y para el entretenimiento, la mansión suma un salón de billar, un bar, una bolera doble profesional y una sala de cine con capacidad para 22 personas.

Hay otro dato que da una idea de la escala de la propiedad: el aparcamiento. Dispone de un garaje de exposición concebido con calidad de museo para 12 vehículos.

A este espacio se añade una instalación subterránea con capacidad para otros 30 coches.

La casa incorpora tecnología de hogar inteligente para controlar climatización, iluminación, entretenimiento y seguridad.

El anuncio destaca también un sistema Sonos integrado y presenta la propiedad como una de las fincas residenciales más excepcionales de Marbella.

La otra mansión de Málaga: 34 millones en Benahavís

A unos kilómetros de Marbella aparece otra propiedad que muestra que los 70 millones de Villa Bellagio no son un caso aislado dentro de la Costa del Sol.

En Los Flamingos, Benahavís, se anuncia una finca por 34 millones de euros.

La vivienda tiene 4.280 metros cuadrados, 17 habitaciones, garaje y vistas al mar. La propiedad, denominada La Madrugada, se encuentra a unos cuatro kilómetros del mar, entre Puerto Banús y Estepona.

Su arquitectura apuesta por un marcado estilo hispano-árabe. El acceso conduce a un gran patio central rodeado por 51 arcos de piedra tallada y palmeras.

Villa de Islas Baleares. Idealista

46 millones por una villa frente al mar en Mallorca

La propiedad más cara de esta selección después de la de Marbella se encuentra en Formentor, Mallorca. El anuncio fija su precio en 46 millones de euros.

Se trata de una villa de 1.318 metros cuadrados y diez habitaciones, con acceso directo al mar, amplias terrazas y vistas panorámicas.

La vivienda fue construida originalmente en las décadas de 1930 y 1940 y posteriormente fue completamente renovada entre 2013 y 2015.

Cuenta con ascensor privado, varias plantas, suite principal con vistas al mar y acceso directo a la terraza, además de otros dormitorios con baño y vestidor. En la torre de la propiedad hay un estudio privado con vistas de 360 grados sobre Formentor y el litoral.

También dispone de una casa de invitados independiente y dependencias para el personal.

Villa en Madrid. Idealista

Madrid y Barcelona también superan los 20 millones

El recorrido por estas propiedades de ultralujo continúa en Madrid. En La Finca, Pozuelo de Alarcón, aparece una villa anunciada por 20,5 millones de euros.

Tiene 1.800 metros cuadrados, ocho habitaciones y garaje, además de gimnasio, spa con sauna, piscina, cine, sala de fiestas y bodega.

La vivienda dispone asimismo de aparcamiento interior para ocho vehículos, domótica, climatización por geotermia y grandes superficies acristaladas.

Barcelona cierra esta selección con otra propiedad de 20 millones de euros en Pedralbes. La villa tiene una parcela de 2.032 metros cuadrados y 1.222 metros cuadrados construidos, seis habitaciones, ocho baños, piscina privada, spa y gimnasio.